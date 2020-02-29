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ПОЛИТИКА

Тейлор об открытом в ГБР деле против Байдена: Надеюсь, эта ситуация не навредит двухпартийной поддержке Украины

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор заявил, что поддержка Республиканской и Демократической партий Соединенных Штатов является важным стратегическим достижением для Украины, и призвал украинские власти к осторожности в связи с открытием Государственным бюро расследований уголовного производства в отношении экс-вице-президента и кандидата в президенты Соединенных Штатов Джо Байдена.

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Тейлор: Украинцы не хотят ввязываться в нашу политику, так же, как мы не хотим ввязываться в украинскую
Тейлор: Украинцы не хотят ввязываться в нашу политику, так же, как мы не хотим ввязываться в украинскую
Фото: ЕРА

Власти Украины должны вести себя осторожно в связи с открытием Государственным бюро расследований уголовного производства в отношении экс-вице-президента и кандидата в президенты Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом 28 февраля в комментарии украинской службе "Голосу Америки" заявил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.

"Я надеюсь, что эта ситуация не навредит двухпартийной поддержке. Надеюсь, ее рассмотрят как нормальную процедуру правоохранительных органов. Но Украина должна быть очень осторожной, чтобы не поставить под угрозу двухпартийную поддержку", – сказал Тейлор.

Он подчеркнул, что поддержка Республиканской и Демократической партий США является важным стратегическим достижением для Украины.

"Она золотая. Большинство вопросов в этом месте контраверсионные и не имеют поддержки обеих партий. В Украине она есть, и ее нельзя ставить под угрозу. Украинцы не хотят ввязываться в нашу политику, так же, как мы не хотим ввязываться в украинскую, это очень важно. Украинскому правительству следует руководствоваться этим и убедиться, что они не вмешиваются в нашу политику", – добавил Тейлор.

Уголовное производство в ГБР было открыто на основании заявления экс-генпрокурора Виктора Шокина о вмешательстве в деятельность сотрудника правоохранительного органа, суд обязал ГБР зарегистрировать это производство. По словам экс-генпрокурора, Байден пытался "свернуть" расследование уголовных производств по фактам противоправной деятельности лиц, связанных с украинской компанией Burisma. Он также подозревает бывшего вице-президента США в причастности к покушению на него: в сентябре 2019 года Шокина госпитализировали после двух остановок сердца; его диагноз – отравление ртутью, говорил врач венской клиники Rudolfinerhaus Николай Корпан.

Шокин был генпрокурором Украины с февраля 2015 года по апрель 2016-го. С 2017 года он пытается восстановиться на должности, утверждая, что его увольнение было незаконным и что по закону "у него еще два года и четыре месяца полномочий".

В январе 2018 года Байден рассказал, что в обмен на кредитные гарантии от США он требовал от президента и премьера Украины уволить генпрокурора Шокина. "И тот сукин сын был уволен, на его место поставили того, кому в то время доверяли", – отметил бывший вице-президент США. Шокин ответил, что заявление Байдена в очередной раз подтвердило, что его увольнение произошло незаконно и под внешним давлением на руководство Украины.

Историю с увольнением Шокина и ролью в ней Байдена в США использовали республиканцы, которые пытаются защитить Трампа в скандале с возможным импичментом.

Причиной инициативы запуска процедуры импичмента Трампа в американском Конгрессе стала история с сыном Джо Байдена Хантером, который работал в совете директоров украинской компании Burisma. После смены власти в Украине в 2014 году Генеральная прокуратура Украины расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто.

Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля 2019 года телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом компании Burisma. Позже новоназначенный глава ГПУ Руслан Рябошапка заявил, что дело Burisma пересмотрят.

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. Вечером 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.

Теги: США, Украина, Джо Байден, посол США, расследование, Уильям Тейлор, уголовное производство, ГБР
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