Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

ГБР открыло производство о возможном давлении Байдена на Шокина – адвокат

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что экс-вице-президент и кандидат в президенты Соединенных Штатов Джо Байден пытался "свернуть" расследование уголовных производств по фактам противоправной деятельности лиц, связанных с украинской компанией Burisma. Суд обязал Государственное бюро расследований Украины открыть на основании слов Шокина уголовное производство, сообщил адвокат последнего Александр Телешецкий.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шокин был генпрокурором Украины с февраля 2015 года по апрель 2016-го
Шокин был генпрокурором Украины с февраля 2015 года по апрель 2016-го 
Фото: ЕРА

Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство о возможном давлении на экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина со стороны со стороны экс-вице-президента США Джо Байдена. Об этом 27 февраля во время пресс-конференции рассказал адвокат Шокина Александр Телешецкий, сообщает "Интерфакс-Украина".

"ГБР внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного правонарушения", – сказал он.

Адвокат добавил, что производство открыто на основании заявления Шокина о вмешательстве в деятельность сотрудника правоохранительного органа, суд обязал ГБР зарегистрировать это производство. По словам экс-гепрокурора, Байден пытался "свернуть" расследование уголовных производств по фактам противоправной деятельности лиц, связанных с украинской компанией Burisma. Он также подозревает бывшего вице-президента США в причастности к покушению на него: в сентябре 2019 года Шокина госпитализировали после двух остановок сердца; его диагноз – отравление ртутью, говорил врач венской клиники Rudolfinerhaus Николай Корпан.

Шокин был генпрокурором Украины с февраля 2015 года по апрель 2016-го. С 2017 года он пытается восстановиться на должности, утверждая, что его увольнение было незаконным и что по закону "у него еще два года и четыре месяца полномочий".

В январе 2018 года Байден рассказал, что в обмен на кредитные гарантии от США он требовал от президента и премьера Украины уволить генпрокурора Шокина. "И тот сукин сын был уволен, на его место поставили того, кому в то время доверяли", – отметил бывший вице-президент США. Шокин ответил, что заявление Байдена в очередной раз подтвердило, что его увольнение произошло незаконно и под внешним давлением на руководство Украины.

Историю с увольнением Шокина и ролью в ней Байдена в США использовали республиканцы, которые пытаются защитить Трампа в скандале с возможным импичментом.

Причиной инициативы запуска процедуры импичмента Трампа в американском Конгрессе стала история с сыном Джо Байдена Хантером, который работал в совете директоров украинской компании Burisma. После смены власти в Украине в 2014 году Генеральная прокуратура Украины расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто.

Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля 2019 года телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом компании Burisma. Позже новоназначенный глава ГПУ Руслан Рябошапка заявил, что дело Burisma пересмотрят.

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. Вечером 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.

Теги: США, Украина, Джо Байден, покушение, отравление, Виктор Шокин, Государственное бюро расследований, обвинение, ГПУ, уголовное производство, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Супруга киевского мэра Кличко отпраздновала день рождения на лыжах
Супруга киевского мэра Кличко отпраздновала день рождения на лыжах
  "Зима". Участник нацотбора на "Евровидение 2019" Yuko выпустила новую песню. Аудио
  "Зима". Участник нацотбора на "Евровидение 2019" Yuko выпустила новую песню. Аудио
Грэм перед камерой сцедила грудное молоко
Грэм перед камерой сцедила грудное молоко
Фреймут рассказала, как нужно использовать соломинку для коктейлей
Фреймут рассказала, как нужно использовать соломинку для коктейлей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS