Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Экс-госсекретарь США Керри о Шокине: Все в нашей администрации хотели его отставки

Экс-госсекретарь США Джон Керри заявил, что украинцы должны были "избавиться" от генпрокурора Виктора Шокина, "чтобы Украина выжила".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Керри (на фото) заявил, что работал над отставкой Шокина
Керри (на фото) заявил, что работал над отставкой Шокина
Фото: ЕРА

Вашингтон был заинтересован в увольнении Виктора Шокина, который был генеральным прокурором Украины. Об этом заявил бывший государственный секретарь США Джон Керри, видео выступления которого опубликовал 2 февраля в Twitter "Голос Америки".

"Я могу вам сказать, как госсекретарь США я был глубоко вовлечен в этот вопрос. Все в нашей администрации хотели отставки того прокурора. От [на тот момент президента США Барака] Обамы до госсекретаря и вице-президента – все над этим работали. Посол... Мы знали: чтобы Украина выжила и вышла победителем из революции, после Майдана, они должны от него избавиться. И они так и сделали", – сказал он.

Шокин был генпрокурором Украины с 10 февраля 2015 года по 3 апреля 2016-го. С 2017 года он пытается восстановиться на должности. Шокин считает, что его увольнение было незаконным.

В январе 2018 года бывший вице-президент США Джо Байден рассказал, что требовал от пятого президента Украины Петра Порошенко и премьера Арсения Яценюка уволить генпрокурора. Шокин ответил, что заявление американского политика в очередной раз подтвердило, что его увольнение произошло незаконно и под внешним давлением на руководство Украины.

29 января 2020 года стало известно, что Шокин потребовал от Государственного бюро расследований Украины открыть уголовное производство в отношении Байдена за вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа.

Шокин заявлял, что Байден может быть причастен к попытке отравить его в 2019 году.

Историю с увольнением Шокина и ролью в ней Байдена сейчас используют в США республиканцы, которые пытаются защитить от импичмента американского президента Дональда Трампа.

Теги: США, Украина, Джон Керри, Джон Кэрри, Майдан, революция, отставка, Виктор Шокин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Глава ОПУ Богдан и его девушка Сличная "поставили отношения на паузу" – СМИ
Глава ОПУ Богдан и его девушка Сличная "поставили отношения на паузу" – СМИ
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая женская роль второго плана". Полный список
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая женская роль второго плана". Полный список
Владелец намерен продать компанию Victoria's Secret СМИ
Владелец намерен продать компанию Victoria's Secret – СМИ
  Maze. Вышел тизер клипа на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
  Maze. Вышел тизер клипа на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS