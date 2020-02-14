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Белковский: Если Блумберга поддержит семья Обамы, его шансы на успех на выборах президента США значительно возрастут

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг – последняя надежда Демократической партии на предстоящих выборах президента США. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил российский политолог Станислав Белковский.

Белковский: Демократическая партия пока не смогла выдвинуть подходящего кандидата
Белковский: Демократическая партия пока не смогла выдвинуть подходящего кандидата
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Если бывшего мэра Нью-Йорка миллиардера Майкла Блумберга поддержит семья экс-президента США Барака Обамы, его шансы на успех на выборах главы государства значительно возрастут. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил российский политолог Станислав Белковский.

"На сегодняшний день наиболее вероятный исход выборов президента США – второй срок [действующего главы государства Дональда] Трампа. Демократическая партия пока не смогла выдвинуть подходящего кандидата ему в соперники. Один из лидеров предвыборной гонки у демократов [сенатор от штата Вермонт] Берни Сандерс придерживается слишком левых для значительной части электората взглядов. Поэтому он может выиграть праймериз Демократической партии, но проиграть Трампу. Это же касается и [экс-мэра города Саут-Бенд] Пита Буттиджича. Он придерживается более умеренных взглядов – и в этом смысле приемлем для Америки. Но он открытый гей. А голосовать за открытого гея большинство американцев пока не готовы. Поэтому последней надеждой демократов становится Майкл Блумберг. И если его поддержит семья Барака Обамы, то его шансы на успех значительно возрастут", – подчеркнул Белковский.

Он считает, что Трамп начинает воспринимать Блумберга как основного соперника на выборах президента США.

"Как бы там ни было, повторюсь, что Трамп серьезно укрепил свои позиции после неудачной попытки отстранить его от власти. Хотя у него высокий антирейтинг. И этот антирейтинг – главный враг Трампа на грядущих выборах. Что касается Блумберга, то у него есть шансы выйти в финал. Собственно, это мы узнаем уже очень скоро – 3 марта, в так называемый супер-вторник, когда в 14 штатах и на зарубежных территориях у демократов состоятся предварительные выборы. И если Блумберг выиграет супер-вторник, он станет реальным оппонентом Трампа. Если нет – его шансы существенно уменьшатся. В последние дней 10 Трамп концентрируется на Блумберге, как на объекте своих нападок. Причем достаточно грубых. Например, он говорит о маленьком росте Блумберга. Это значит, что Трамп начинает воспринимать его как основного соперника в демократическом лагере", – резюмировал Белковский.

24 ноября 2019 года Блумберг сообщил, что будет бороться за должность президента США, чтобы победить Трампа.

По данным телеканала NBC News, Блумберг стал тратить на рекламу в Facebook в среднем по $1 млн в день, превзойдя Трампа, которого называют "королем социальных сетей".

12 февраля 2020 года Трамп назвал Сандерса главным претендентом на выдвижение в президенты от демократов.

Сандерс лидирует на праймериз Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир, экс-вице президент Соединенных Штатов Джо Байден, которого называли вероятным противником действующего президента Дональда Трампа на выборах в 2020 году, занял только пятое место.

Президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября.

Теги: США, Станислав Белковский, Дональд Трамп, Майкл Блумберг, Берни Сандерс, Демократическая партия
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