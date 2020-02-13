Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Трамп уверен, что за деньги можно купить абсолютно все. Поэтому на выборах он боится миллиардов Блумберга – журналист Яковина

Президент США Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг потратил много денег на свою предвыборную кампанию, но в итоге не добился нужного ему результата на выборах главы государства. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил украинский журналист Иван Яковина.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Яковина: На общих выборах демократы, скорее всего, начнут упрекать Трампа, что он поддерживает Россию
Яковина: На общих выборах демократы, скорее всего, начнут упрекать Трампа, что он поддерживает Россию
Фото: Yakovina Ivan / Facebook

Президент США Дональд Трамп больше всего опасается, что на предстоящих выборах главы государства его оппонентом будет бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил украинский журналист Иван Яковина.

"Блумберг тратит на рекламу огромное количество денег. Уже около $0,5 млрд. Столкнется ли он с Трампом в финале – сказать сложно. Демократы еще очень далеки от завершения праймериз. Если Блумберг сумеет на них победить, то тогда, наверное, да. Но вопрос в том – сможет ли? Гарантий его победы на праймериз нет. У демократов есть еще несколько мощных игроков – тот же [сенатор от штата Вермонт Берни] Сандерс. До начала супер-вторника будет идти два голосования в штатах Южная Каролина и Невада. Там даже без Блумберга есть четыре реальных кандидата на победу. Блумберг до марта в выборы не вступает. И если к этому времени после прошедших голосований появится лидер, то Блумберг будет воевать именно с ним. Если этим лидером станет Сандерс, это будет особенно интересно. Поскольку они с Блумбергом исповедуют разную философию. Блумберг более правую, Сандерс – более левую", – отметил Яковина.

Он считает, что Трамп предпочел бы видеть в качестве своего оппонента на выборах экс-мэра города Саут-Бенд Пита Буттиджича.

"Всем оппонентам Блумберга выгодно, чтобы он потратил много денег и не добился результата. И демократам, и Трампу. Действующий президент вообще не хотел бы ни с кем в финале встречаться – а просто остаться в своем кресле. Но он понимает, что придется. Думаю, он предпочел бы, чтобы его оппонентом был открытый гей Пит Буттиджич. За него не будут голосовать темнокожие и латиноамериканцы. Трамп даже предпочел бы встретиться в финале с [экс-вице президентом США Джо] Байденом, который сейчас откровенно слаб. А вот миллиардов Блумберга Трамп действительно опасается. Потому что уверен, что за деньги можно купить абсолютно все. Что касается Украины, то если Киев сам чего-нибудь не учудит, то ничего не будет. В США украинская тема сейчас на 25-м месте. Разве что на общих выборах демократы, скорее всего, начнут упрекать Трампа, что он поддерживает Россию. Это почти неизбежно. Как и упреки, что Трамп давил на президента Украины", – подчеркнул Яковина.

24 ноября 2019 года Блумберг сообщил, что будет бороться за должность президента США, чтобы победить Трампа.

По данным телеканала NBC News, Блумберг стал тратить на рекламу в Facebook в среднем по $1 млн в день, превзойдя Трампа, которого называют "королем социальных сетей".

30 января 2020 года Блумберг потратил на рекламу на Facebook $1,7 млн, отмечает телеканал.

В декабре 2018 года Блумберг говорил, что готов потратить $100 млн на свое участие в выборах президента США. В феврале 2019 года – что намерен выделить $500 млн на президентскую кампанию соперника Трампа.

12 февраля 2020 года Трамп назвал Сандерса главным претендентом на выдвижение в президенты от демократов.

Сандерс лидирует на праймериз Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир, экс-вице президент Соединенных Штатов Джо Байден, которого называли вероятным противником действующего президента Дональда Трампа на выборах в 2020 году, занял только пятое место.

Президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября.

Теги: США, выборы, Джо Байден, Дональд Трамп, Майкл Блумберг, Берни Сандерс, Пит Буттиджич, Иван Яковина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Женщина на все сто". Гайтана засветила грудь в бюстгальтере
"Женщина на все сто". Гайтана засветила грудь в бюстгальтере
  Кортни Лав отмечает полтора года трезвости
  Кортни Лав отмечает полтора года трезвости
Ольга Сумская сняла на видео купание своих собак
Ольга Сумская сняла на видео купание своих собак
Мадонна передвигается с помощью трости
Мадонна передвигается с помощью трости
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS