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Прокуроры США требуют для экс-советника Трампа до девяти лет тюрьмы

Адвокаты бывшего советника президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна не согласны с требованием прокуроров и просят условный срок или домашний арест.

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Окончательный приговор Стоуну должны огласить 20 февраля
Окончательный приговор Стоуну должны огласить 20 февраля
Фото: EPA

В США федеральная прокуратура  требует, чтобы бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун был приговорен к семи – девяти годам тюрьмы. Об этом 11 февраля сообщил телеканал CBS.

Адвокаты Стоуна возразили, что условный срок или домашнее содержание под стражей будут более подходящими приговорами.

Трамп в своем Twitter раскритиковал требования прокуроров, заявив, что "это ужасная и очень несправедливая ситуация".

"Реальные преступления были на другой стороне, а в их отношении ничего не происходит. Нельзя допустить такую судебную ошибку!" – написал он.

Стоуна задержали в его доме в Форт-Лодердейле 25 января 2019 года. Его обвиняли по семи статьям, в том числе в препятствии правосудию, давлении на свидетелей и даче ложных показаний.

В ноябре 2019 года суд присяжных признал Стоуна виновным в даче ложных показаний Конгрессу в рамках расследования Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США 2016 года. В ходе судебного разбирательства прокуратура представила доказательства того, что Стоун пытался получить информацию от основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа о взломанных электронных письмах, подрывающих авторитет экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Кроме того, он был признан виновным в давлении на свидетеля, заставляя его не вести сотрудничество с расследованием Конгресса. Всего он был признан виновным по всем семи пунктам обвинения.

Окончательный приговор Стоуну огласят 20 февраля.

Теги: США, WikiLeaks, Дональд Трамп, расследование, Роджер Стоун
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