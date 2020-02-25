Сенаторы-демократы призвали ввести новые санкции против РФ и лично Путина за вмешательство в американские выборы

Сенаторы-демократы Чак Шумер, Роберт Менендес и Шеррод Браун написали письмо в Госдепартамент США и министерство финансов с призывом ввести санкции против российских властей из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс в США. В санкционном списке, по их мнению, должен оказаться и президент РФ Владимир Путин.

Сенаторы-демократы, в том числе Менендес и Шумер, просят усилить санкции против России Фото: EPA

Три сенатора-демократа – Чак Шумер, Роберт Менендес и Шеррод Браун – призвали американские власти ввести санкции против России из-за предполагаемых попыток повлиять на выборы президента США 2020 года. Письмо сенаторов, адресованное госсекретарю США Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину, 24 февраля опубликовано на сайте демократического меньшинства в Сенате.

"Мы настоятельно призываем вас немедленно и решительно наложить санкции на правительство Российской Федерации и любых других российских субъектов, которые несут ответственность за такое вмешательство, а также тех, кто действует от их имени или оказывает материальную или финансовую поддержку усилиям по вмешательству в выборы", – сказано в письме.

Демократы считают, что Вашингтон должен показать президенту РФ Владимиру Путину: ответ на вмешательство будет решительным.

"Администрации давно пора направить прямое, мощное и ясное послание президенту Путину: США немедленно и решительно отреагируют на продолжающееся вмешательство российского правительства и его представителей в выборы, чтобы наказать, сдержать и существенно увеличить экономические и политические последствия такого вмешательства", – отметили они в письме.

По мнению демократов, санкции должны быть нацелены на всех, кто может быть причастен к вмешательству в выборы, включая Путина.

"Делать что-то меньшее было бы отказом от вашей обязанности защищать и оборонять США от этой серьезной угрозы нашей национальной безопасности и целостности нашего избирательного процесса", – резюмировали авторы письма.

Письмо членов Демократической партии появилось после сообщений в СМИ о том, что представители американской разведки проинформировали Конгресс: Россия опять хочет вмешаться в американские выборы. Разведка считает, что, как и в 2016 году, Москва хочет усилить кампанию действующего президента США республиканца Дональда Трампа, но в этот раз она также хочет помочь одному из кандидатов в президенты от Демократической партии Берни Сандерсу.

Комментируя сообщения СМИ, Трамп заявил, что эту кампанию по дезинформации запустили его конкуренты – демократы.

Государственный департамент и министерство финансов пока не ответили на письмо демократов, пишет The Hill.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2020 года.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".

В опубликованном в январе 2017 года докладе ЦРУ говорилось, что президент РФ Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.

Спецпрокурор Роберт Мюллер с мая 2017 года по март 2019-го расследовал возможный сговор окружения президента США с Кремлем и вмешательство РФ в американские выборы.

16 февраля 2018 года министерство юстиции США выдвинуло обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016 года 13 гражданам России и трем компаниям. 24 марта генпрокурор США Уильям Барр направил Конгрессу письмо, в котором было сказано, что расследование Мюллера не обнаружило доказательств сознательного сговора Трампа и сотрудников его предвыборного штаба с Россией; также офис Мюллера не смог доказать, что президент США противодействовал правосудию. Однако факт вмешательства России в выборы под сомнение не ставился.

Директор ФБР Кристофер Рэй в феврале 2020 года заявил, что попытки РФ влиять на внутреннюю политику США не прекращаются с 2016 года.