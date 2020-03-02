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Кандидат в президенты США от демократов Буттиджич выбыл из президентской гонки

Бывший мэр города Саут-Бенд в Индиане, первый открытый гей среди кандидатов в президенты США от Демократической партии Пит Буттиджич заявил о завершении своей предвыборной кампании, несмотря на успешное начало.

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Буттиджич одержал победу на праймериз в штатах Айова и Нью-Гемпшир
Буттиджич одержал победу на праймериз в штатах Айова и Нью-Гемпшир
Фото: ЕРА

Экс-мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, которого называли одним из фаворитов президентской кампании в США среди демократов, заявил о своем решении завершить участие в гонке. Об этом сообщает CNN.

Буттиджич сделал такое заявление во время мероприятия в Саут-Бенд 1 марта.

"На данном этапе гонки лучший способ сохранить веру в наши цели и идеалы – отойти в сторону и помочь сплотить нашу партию и нашу страну... Сегодня вечером я принимаю трудное решение приостановить свою кампанию на пост президента", – сказал политик.

Он публично не поддержал ни одного из своих бывших конкурентов-однопартийцев, отмечает телеканал.

Буттиджич успел одержать победу на праймериз в штатах Айова и Нью-Гемпшир, однако проиграл в Неваде и Южной Каролине. Он является первым открытым геем, который вступил в президентскую кампанию.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. У республиканцев фаворитом считается действующий президент США Дональд Трамп. Демократы продолжают избирать своего кандидата. Среди них сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, бывший вице-президент США Джо Байден, миллиардер Майкл Блумберг и сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. 

Теги: США, выборы, выборы в США, Демократическая партия, Пит Буттиджич
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