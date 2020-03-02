Кандидат в президенты США от демократов Буттиджич выбыл из президентской гонки

Экс-мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, которого называли одним из фаворитов президентской кампании в США среди демократов, заявил о своем решении завершить участие в гонке. Об этом сообщает CNN.
Буттиджич сделал такое заявление во время мероприятия в Саут-Бенд 1 марта.
"На данном этапе гонки лучший способ сохранить веру в наши цели и идеалы – отойти в сторону и помочь сплотить нашу партию и нашу страну... Сегодня вечером я принимаю трудное решение приостановить свою кампанию на пост президента", – сказал политик.
Он публично не поддержал ни одного из своих бывших конкурентов-однопартийцев, отмечает телеканал.
Буттиджич успел одержать победу на праймериз в штатах Айова и Нью-Гемпшир, однако проиграл в Неваде и Южной Каролине. Он является первым открытым геем, который вступил в президентскую кампанию.
Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. У республиканцев фаворитом считается действующий президент США Дональд Трамп. Демократы продолжают избирать своего кандидата. Среди них сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, бывший вице-президент США Джо Байден, миллиардер Майкл Блумберг и сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.