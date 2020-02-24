Если Китай нападет на Тайвань. Сандерс рассказал, в каких случаях будет готов применить военную силу

Сенатор от штата Вермонт, один из кандидатов в президенты США Берни Сандерс заявил, что в случае его избрания главой государства Вашингтон применит военную силу, если будет угроза американскому народу или союзникам США, а также если Китай начнет агрессию против Тайваня.

Сенатор от штата Вермонт, один из кандидатов в президенты США Берни Сандерс заявил в интервью телеканалу CBS 23 февраля, что, если его изберут главой государства, в ряде случаев он будет готов применить военную силу.

Среди обстоятельств, при которых военные действия оправданы, Сандерс в первую очередь назвал угрозу американскому народу и угрозу союзникам США.

Политик подчеркнул, что верит в НАТО и считает, что Соединенные Штаты в случае угрозы должны сотрудничать с другими странами – членами блока, а "не делать что-то в одиночку".

Он также сказал, что США должны вмешаться, если Китай начнет военные действия против Тайваня. По словам Сандерса, США "должны дать понять всем странам, что они не будут сидеть сложа руки и позволять другим вторжения".

Тайвань – остров с населением примерно 24 млн человек – в 1949 году во время гражданской войны заявил об отделении от Китая, но не объявлял независимости. Китай считает Тайвань своей территорией.

Согласно принятому в 1979 году Конгрессом США закону об отношениях с Тайванем, Соединенные Штаты обязаны помогать острову с средствами защиты. Reuters отмечает, что Китай всегда гневно реагирует на продажи американского оружия Тайваню и требует их прекращения. Опрошенные агентством эксперты считают, что в случае нападения Китая Тайвань без поддержки США "сможет продержаться всего несколько дней".

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. У республиканцев фаворитом считается действующий президент США Дональд Трамп. Демократы продолжают избирать своего кандидата. На последних кокусах (предварительных внутрипартийных выборах), которые состоялись 22 февраля в штате Невада, победу одержал 78-летний Сандерс, сообщает CNN. Среди его конкурентов, в частности, – бывший вице-президент США Джо Байден, миллиардер Майкл Блумберг, бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич и сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.