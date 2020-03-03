Выборы в Израиле. После подсчета 50% голосов лидирует партия Нетаньяху

По предварительным данным, на парламентских выборах в Израиле партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" набирает 28,38%, оппозиционный блок "Кахоль-Лаван" – 26,25% голосов избирателей.

После подсчета более половины голосов в Израиле на парламентских выборах лидирует партия действующего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Израиля.

Так, по результатам обработки 51,6% бюллетеней партия "Ликуд" набирает 28,38%. Главный соперник премьера – центристский блок "Кахоль-Лаван" под руководством экс-начальника Генштаба армии обороны Израиля Бени Ганца – отстает незначительно с результатом 26,25%. Объединенный арабский список набирает 13,75%, ультра-религиозная политическая партия ШАС – 7,8%, религиозный блок "Яадут а Тора" – 6,69%, партия бывшего министра обороны Авигдора Либермана "Наш дом Израиль" – 5,56%.

Явка на этих выборах составила 71%. По данным издания NEWSru.co.il, она стала самой высокой после выборов 2015 года.

После того, как будут опубликованы результаты подсчета бюллетеней с избирательных участков, начнется проверка так называемых двойных конвертов, в которых находятся бюллетени, поданные военными, дипломатами, заключенными и гражданами страны, которые находятся на карантине из-за коронавируса.

Окончательные итоги выборов в Кнессет 23-го созыва будут опубликованы до конца недели, пишет издание.

Эти парламентские выборы стали уже третьими за последние 11 месяцев.

В ходе парламентских выборов 9 апреля партия "Ликуд" и оппозиционный "Кахоль-Лаван" получили равное количество депутатских мест – по 35. Однако вместе с партнерами по правому крылу "Ликуд" получил большинство и право формировать коалицию. Переговоры оказались безрезультатными.

17 сентября в Израиле прошли досрочные выборы в парламент. По итогам голосования "Ликуд" получил 31 место из 120, уступив "Кахоль-Лавану". Вместе с союзниками по правому блоку Нетаньяху получил 55 мест, центристский блок Ганца – 56.