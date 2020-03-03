Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Выборы в Израиле. После подсчета 50% голосов лидирует партия Нетаньяху

По предварительным данным, на парламентских выборах в Израиле партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" набирает 28,38%, оппозиционный блок "Кахоль-Лаван" – 26,25% голосов избирателей.

Партия Нетаньяху незначительно опережает соперников
Партия Нетаньяху незначительно опережает соперников
Фото: ЕРА

После подсчета более половины голосов в Израиле на парламентских выборах лидирует партия действующего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Израиля.

Так, по результатам обработки 51,6% бюллетеней партия "Ликуд" набирает 28,38%. Главный соперник премьера – центристский блок "Кахоль-Лаван" под руководством экс-начальника Генштаба армии обороны Израиля Бени Ганца – отстает незначительно с результатом 26,25%. Объединенный арабский список набирает 13,75%, ультра-религиозная политическая партия ШАС – 7,8%, религиозный блок "Яадут а Тора" – 6,69%, партия бывшего министра обороны Авигдора Либермана "Наш дом Израиль" – 5,56%.

Явка на этих выборах составила 71%. По данным издания NEWSru.co.il, она стала самой высокой после выборов 2015 года.

После того, как будут опубликованы результаты подсчета бюллетеней с избирательных участков, начнется проверка так называемых двойных конвертов, в которых находятся бюллетени, поданные военными, дипломатами, заключенными и гражданами страны, которые находятся на карантине из-за коронавируса.

Окончательные итоги выборов в Кнессет 23-го созыва будут опубликованы до конца недели, пишет издание.

Эти парламентские выборы стали уже третьими за последние 11 месяцев.

В ходе парламентских выборов 9 апреля партия "Ликуд" и оппозиционный "Кахоль-Лаван" получили равное количество депутатских мест – по 35. Однако вместе с партнерами по правому крылу "Ликуд" получил большинство и право формировать коалицию. Переговоры оказались безрезультатными.

17 сентября в Израиле прошли досрочные выборы в парламент. По итогам голосования "Ликуд" получил 31 место из 120, уступив "Кахоль-Лавану". Вместе с союзниками по правому блоку Нетаньяху получил 55 мест, центристский блок Ганца – 56.

Теги: Израиль, выборы, Биньямин Нетаньяху, партия Ликуд, голосование, досрочные выборы, Кнессет, Бени Ганц
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Сумская обнародовала фотосет младшей дочери
Сумская обнародовала фотосет младшей дочери
  On. Клип BTS за три дня набрал почти 70 млн просмотров на YouTube. Видео
  On. Клип BTS за три дня набрал почти 70 млн просмотров на YouTube. Видео
  РФ на "Евровидении 2020" представит группа Little Big, которая пела о сексе с медведем
  РФ на "Евровидении 2020" представит группа Little Big, которая пела о сексе с медведем
Герцогиня Сассекская Меган возвращается в профессию – СМИ
Герцогиня Сассекская Меган возвращается в профессию – СМИ
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS