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Генпрокурор Израиля выдвинул Нетаньяху официальное обвинение

Обвинительное заключение было представлено генпрокурором Авичаем Мандельблитом в Окружном суде Иерусалима спустя несколько часов после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от судебного иммунитета. Нетаньяху – первый действующий глава правительства страны, который будет подвергнут уголовному преследованию.

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Генпрокурор Израиля Мандельблит (на фото) обвиняет премьера в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении властью
Генпрокурор Израиля Мандельблит (на фото) обвиняет премьера в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении властью
Фото: ЕРА

28 января генеральный прокурор Израиля Авичай Мандельблит представил в Окружном суде Иерусалима обвинительное заключение по делу премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает Times of Israel.

Нетаньяху обвиняют по трем эпизодам; ему инкриминируют мошенничество, взяточничество, а также злоупотребление властью и доверием.

Это первый случай в истории Израиля, когда действующему премьер-министру предъявлены уголовные обвинения.

Утром 28 января Нетаньяху попросил Кнессет не предоставлять ему иммунитет от судебного преследования. Это произошло перед началом заседания парламента, на котором должен был решаться вопрос формирования комитета для рассмотрения ходатайства премьера. По его мнению, расследование "превратилось в цирк".

В ноябре 2019 года Генпрокуратура Израиля предъявила Нетаньяху обвинения по трем уголовным делам.

1 января премьер объявил, что воспользуется правом попросить для себя иммунитет от судебного преследования, который действовал бы до окончания работы Кнессета.

Теги: Израиль, коррупция, Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, мошенничество, Кнессет
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