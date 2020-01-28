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Нетаньяху отказался от судебного иммунитета

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал обвинение в коррупции цирком и заявил, что не хочет принимать участие в "грязной игре", которая началась в Кнессете. 1 января он просил иммунитет от судебного преследования, обещая ответить "на все вопросы".

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Нетаньяху: Я решил не принимать больше участия в этой грязной игре
Нетаньяху:  Я решил не принимать больше участия в этой грязной игре
Фото: ЕРА

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, против которого выдвинуты обвинения по статьям о коррупции, мошенничестве и злоупотреблении властью, отозвал свое представление в израильский парламент Кнессет о предоставлении иммунитета от судебного преследования. Об этом премьер 28 января написал на своей странице в Facebook.

Он считает, что расследование превратилось в цирк.

"Я сообщил спикеру Кнессета о том, что отзываю свое представление об иммунитете", – сказано в заявлении.

"Правила, принятые в Кнессете, были грубо попраны, результаты парламентской процедуры были предопределены даже без обсуждения. Я решил не принимать больше участия в этой грязной игре", – добавил Нетаньяху.

https://www.facebook.com/Netanyahu/posts/10157020391562076

В ноябре 2019 года Генпрокуратура Израиля предъявила Нетаньяху обвинения по трем уголовным делам – речь идет о мошенничестве, коррупции и злоупотреблении служебным положением.

1 января премьер объявил, что воспользуется правом попросить для себя иммунитет от судебного преследования, который действовал бы до окончания работы Кнессета.

Теги: коррупция, Биньямин Нетаньяху, расследование, Кнессет
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