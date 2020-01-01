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Обвиняемый в коррупции Нетаньяху объявил о намерении просить судебный иммунитет

Обвиняемый в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении властью премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что предстанет перед судом и ответит на все вопросы.

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Нетаньяху предъявили обвинения по трем уголовным делам
Нетаньяху предъявили обвинения по трем уголовным делам
Фото: ЕРА

1 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, обвиняемый в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении властью, объявил на брифинге, что воспользуется правом попросить для себя иммунитет от судебного преследования. Об этом сообщает NEWSru.co.il.

По словам Нетаньяху, об иммунитете он будет просить спикера Кнессета (парламента) Юлия Эдельштейна.

"Иммунитет предоставляет народным избранникам временную защиту. Он действует до окончания работы Кнессета текущего созыва. Если Кнессет закончит работу через три месяца, как это произошло сейчас, то иммунитет заканчивается", – сказал премьер.

Он подчеркнул, что намерен в суде ответить на все вопросы, "чтобы народ Израиля узнал правду".

Издание отмечает, что Нетаньяху сообщил о решении воспользоваться иммунитетом за несколько часов до истечения срока, отпущенного для подачи такой просьбы.

Ряд израильских политиков, в том числе лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман, заявили о намерении голосовать против предоставления Нетаньяху иммунитета.

В ноябре 2019 года Генпрокуратура Израиля предъявила Нетаньяху обвинения по трем уголовным делам – речь идет о мошенничестве, получении взяток и злоупотреблении служебным положением.

В Израиле проходили акции протеста с требованием отставки Нетаньяху.

Теги: Израиль, коррупция, Биньямин Нетаньяху, мошенничество, неприкосновенность, премьер-министр, Кнессет
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