Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Нетаньяху эвакуировали в бомбоубежище после запуска ракеты из сектора Газа

Во время запуска ракеты из сектора Газа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступал на сцене в городе Ашкелон.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Нетаньяху продолжил выступление
Нетаньяху продолжил выступление
Фото: ЕРА

Армия обороны Израиля заявила 25 декабря в Twitter о перехвате ракеты, выпущенной из сектора Газа вечером 25 декабря.

Как сообщило издание Haaretz, это произошло во время выступления премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху на предвыборном мероприятии в городе Ашкелон на юго-западе страны. После того как сработали сирены воздушной тревоги, Нетаньяху эвакуировали в бомбоубежище.

Buzznet опубликовало в YouTube видео, на кадрах которого Нетаньяху уводят со сцены. Позже израильский премьер продолжил свое выступление.

ВИДЕО
Видео: Buzznet / YouTube

Израиль и Палестина обмениваются ракетными ударами. 14 ноября 2019 года вступило в силу соглашение о прекращении огня, однако обстрелы не прекратились.

Теги: Израиль, Палестина, сектор Газа, бомбоубежище, Биньямин Нетаньяху, ракеты, ракета
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Plus size модель Грэм показала снимки последних недель беременности
Plus size модель Грэм показала снимки последних недель беременности
  Рейнольдс, Траволта, Перри, Гранде, Кардашян, Клум спели песню All I Want for Christmas Is You. Видео
  Рейнольдс, Траволта, Перри, Гранде, Кардашян, Клум спели песню All I Want for Christmas Is You. Видео
Брежнева показала объятия с мужем
Брежнева показала объятия с мужем
  The Hardkiss выпустили ролик с песнями Helpless и "Щедрик". Видео
  The Hardkiss выпустили ролик с песнями Helpless и "Щедрик". Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS