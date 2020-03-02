В Израиле проходят третьи за 11 месяцев парламентские выборы

В Израиле по итогам сегодняшних парламентских выборов должна быть сформирована правительственная коалиция и назначен премьер-министр. После предыдущих двух выборов партиям не удалось сформировать правительство.

Сегодня в Израиле проходят парламентские выборы, которые стали уже третьими за последние 11 месяцев. В Кнессет баллотируются 29 предвыборных списков, сообщает издание NEWSru.co.il.

По итогам выборов должна быть сформирована правительственная коалиция и назначен премьер-министр. После предыдущих двух выборов партиям не удалось сформировать правительство.

До вечера 3 марта должны быть опубликованы результаты голосования на избирательных участках, еще через сутки станут известны итоги голосования военных, дипломатов, госпитализированных и заключенных.

Основной соперник партии "Ликуд", которую возглавляет действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, – центристский блок "Кахоль-Лаван" под руководством экс-начальника Генштаба армии обороны Израиля Бени Ганца.

В Израиле премьером становится тот, кто может собрать парламентское большинство – 61 из 120 мандатов депутатов Кнессета.

В ходе парламентских выборов 9 апреля партия "Ликуд" и оппозиционный "Кахоль-Лаван" получили равное количество депутатских мест – по 35. Однако вместе с партнерами по правому крылу "Ликуд" получил большинство и право формировать коалицию. Переговоры оказались безрезультатными.

17 сентября в Израиле прошли досрочные выборы в парламент. По итогам голосования "Ликуд" получил 31 место из 120, уступив "Кахоль-Лавану". Вместе с союзниками по правому блоку Нетаньяху получил 55 мест, центристский блок Ганца – 56.