На праймериз демократов в "супервторник" побеждает Байден

В США сегодня подводят итоги "супервторника" – праймериз в 14 штатах. По предварительным данным, в праймериз демократов лидирует бывший вице-президент Джо Байден, сообщает CNN.
Он выиграл праймериз в Алабаме, Арканзасе, Вирджинии, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннеси и Техасе.
Его главный соперник Берни Сандерс – в Вермонте, Калифорнии и Юте.
Миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг стал победителем праймериз в Американском Самоа.
На праймериз республиканцев в большинстве штатов побеждает действующий президент США Дональд Трамп.
Следующий "супервторник" пройдет 10 марта в штатах Айдахо, Мичиган, Миссисипи, Миссури, Северная Дакота и Вашингтон.
Во время партийных праймериз происходит официальное выдвижение кандидатов в президенты США. Президентские выборы 2020 года запланированы на 3 ноября.