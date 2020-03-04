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На праймериз демократов в "супервторник" побеждает Байден

Бывший вице-президент США Джо Байден, по данным голосования на первичных выборах в 14 штатах 3 марта, одержал победу в 10 штатах, его главный соперник Берни Сандерс – в трех штатах, миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг стал победителем праймериз в Американском Самоа.

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Байден выиграл первичные выборы в 10 штатах
Байден выиграл первичные выборы в 10 штатах
Фото: ЕРА

В США сегодня подводят итоги "супервторника" – праймериз в 14 штатах. По предварительным данным, в праймериз демократов лидирует бывший вице-президент Джо Байден, сообщает CNN.

Он выиграл праймериз в Алабаме, Арканзасе, Вирджинии, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннеси и Техасе.

Его главный соперник Берни Сандерс – в Вермонте, Калифорнии и Юте.

Миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг стал победителем праймериз в Американском Самоа.

На праймериз республиканцев в большинстве штатов побеждает действующий президент США Дональд Трамп.

Следующий "супервторник" пройдет 10 марта в штатах Айдахо, Мичиган, Миссисипи, Миссури, Северная Дакота и Вашингтон.

Во время партийных праймериз происходит официальное выдвижение кандидатов в президенты США. Президентские выборы 2020 года запланированы на 3 ноября.

Теги: США, выборы, Джо Байден, выборы в США, Майкл Блумберг, Берни Сандерс, праймериз
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