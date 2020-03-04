Пытал соотечественников. СБУ объявила подозрение освобожденному из ОРДЛО украинцу

Украинцем, который пытал своих сограждан в тюрьме "ДНР", оказался бывший милиционер и освобожденный из ОРДЛО Евгений Бражников, пишет "Украинская правда".

По данным СМИ, Евгений Бражников пытал и обливал холодной водой заключенных в "ДНР" Скриншот: Россия 24 / YouTube

Следователи Службы безопасности Украины объявили о подозрении освобожденному в декабре 2019 года украинцу, уличенному в истязании соотечественников во время содержания в так называемой "ДНР". Об этом 4 марта сообщила пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, украинец во время пребывания в тюрьме так называемого "министерства государственной безопасности ДНР" на территории бывшего завода "Изоляция" в Донецке добровольно вступил в состав "МГБ".

Совместно с другими участниками незаконного формирования он пытал своих же сограждан, как гражданских лиц, так и пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины. Доказательства были собраны в результате допросов потерпевших.

Сотрудники СБУ провели обыск в доме злоумышленника и обнаружили и изъяли вещи, предметы и документы, подтверждающие его участие в террористической организации "ДНР". Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны), ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группировке) Уголовного кодекса Украины.

По данным "Украинской правды", речь идет о Евгении Бражникове. Один из пленных украинцев, Станислав Печонкин, рассказал изданию, что именно Бражников обливал холодной водой и бил узников в ОРДЛО. Как пишет издание, Бражников – бывший милиционер, уволился из органов в конце 2000-х.

Также информацию, что речь идет о Бражникове, подтвердил журналист и бывший узник боевиков Станислав Ассев в Facebook.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области. Самолет с освобожденными украинцами сел в Борисполе вечером.