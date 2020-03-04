Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пытал соотечественников. СБУ объявила подозрение освобожденному из ОРДЛО украинцу

Украинцем, который пытал своих сограждан в тюрьме "ДНР", оказался бывший милиционер и освобожденный из ОРДЛО Евгений Бражников, пишет "Украинская правда".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным СМИ, Евгений Бражников пытал и обливал холодной водой заключенных в "ДНР"
По данным СМИ, Евгений Бражников пытал и обливал холодной водой заключенных в "ДНР"
Скриншот: Россия 24 / YouTube

Следователи Службы безопасности Украины объявили о подозрении освобожденному в декабре 2019 года украинцу, уличенному в истязании соотечественников во время содержания в так называемой "ДНР". Об этом 4 марта сообщила пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, украинец во время пребывания в тюрьме так называемого "министерства государственной безопасности ДНР" на территории бывшего завода "Изоляция" в Донецке добровольно вступил в состав "МГБ".

Совместно с другими участниками незаконного формирования он пытал своих же сограждан, как гражданских лиц, так и пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины. Доказательства были собраны в результате допросов потерпевших.

Сотрудники СБУ провели обыск в доме злоумышленника и обнаружили и изъяли вещи, предметы и документы, подтверждающие его участие в террористической организации "ДНР". Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны), ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группировке) Уголовного кодекса Украины. 

По данным "Украинской правды", речь идет о Евгении Бражникове. Один из пленных украинцев, Станислав Печонкин, рассказал изданию, что именно Бражников обливал холодной водой и бил узников в ОРДЛО. Как пишет издание, Бражников – бывший милиционер, уволился из органов в конце 2000-х.

Также информацию, что речь идет о Бражникове, подтвердил журналист и бывший узник боевиков Станислав Ассев в Facebook.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=136393181231095&id=100045812423185

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области. Самолет с освобожденными украинцами сел в Борисполе вечером.

Боевики передали украинской стороне 76 человек, заявили в Офисе президента Украины. Украина выдала ОРДЛО 127 человек, рассказал советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо. Он рассказал, что четыре человека отказались возвращаться в Украину, но были освобождены из плена боевиков.

В список освобожденных, который опубликовала Служба безопасности Украины, вошли 12 военнослужащих и 64 гражданских лица.

Теги: Донбасс, ДНР, обмен пленными, война на Донбассе, Евгений Бражников
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Сын Снежаны и Сергея Бабкиных попал в реанимацию
Сын Снежаны и Сергея Бабкиных попал в реанимацию
Джоли сводила дочерей в Cirque du Soleil
Джоли сводила дочерей в Cirque du Soleil
Джоан Коллинз не верит в возвращение герцогини Сассекской в профессию – СМИ
Джоан Коллинз не верит в возвращение герцогини Сассекской в профессию – СМИ
Loboda показала, как проходили съемки ее эпатажного клипа "Новый Рим"
Loboda показала, как проходили съемки ее эпатажного клипа "Новый Рим"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS