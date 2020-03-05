Скалецкая: 14-дневный срок обсервации закончился, мы готовимся вернуться к привычной жизни

Никто из эвакуированных из Китая граждан, а также из членов экипажа и команды сопровождения не заболел коронавирусом, сообщила бывший министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

Скалецкая: Мы уже упаковали вещи и готовимся вернуться к своим семьям, друзьям Фото: Zoryana Skaletska / Facebook

Обсервация в медицинском центре "Новые Санжары" в Полтавской области закончилась. Об этом 5 марта в Facebook сообщила бывший министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

"14-дневный срок обсервации закончился. Мы уже упаковали вещи и готовимся вернуться к своим семьям, друзьям и привычной жизни. Самым важным является то, что у эвакуированных из Китая, членов экипажа и команды сопровождения нет заболевания коронавирусом", – написала она.

По словам экс-министра, медицинская система Украины полностью готова к появлению коронавируса в стране, все алгоритмы работают.

Главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что обсервация завершится в 12.00.

Скалецкая провела 14 дней вместе с эвакуированными из Китая гражданами. 4 марта ее вместе со всем правительством премьер-министра Алексея Гончарука отправили в отставку.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. В Китае по состоянию на 5 марта коронавирусом заболело 80 409 человек, 3012 из них умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 4 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 12 668 случаев заражения коронавирусом в 76 странах, 214 человек скончались. В частности, в Италии заразилось 2706 человек, 107 из них умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Житель Черновцов заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта. В этот же день жену первого заразившегося коронавирусом украинца увезли на обсервацию после протестов. 4 марта стало известно, что восемь человек в стране проверяют на наличие SARS-CoV-2.

20 февраля Украина эвакуировала из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев; их, а также экипаж самолета и медперсонал, участвовавших в эвакуации, поместили на обсервацию в санаторий Национальной гвардии Украины в Новых Санжарах. О месте, где эвакуированные пройдут 14-дневный карантин, власти официально объявили только утром 20 февраля.

Приезд эвакуированных в Новые Санжары сопровождался массовыми протестами местных жителей. Они забросали автобусы и полицейских камнями. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. По фактам столкновений правоохранители расследуют восемь уголовных производств.