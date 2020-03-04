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Обсервация эвакуированных из Китая завершится 5 марта, все здоровы – Минздрав

У граждан, которые находятся на обсервации в медицинском учреждении в Новых Санжарах Полтавской области, нет признаков острых респираторных вирусных инфекций, рассказал замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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Обсервация в Новых Санжарах завершается завтра в 12.00
Обсервация в Новых Санжарах завершается завтра в 12.00
Фото: radiosvoboda.org

Эвакуированные из Китая граждане смогут покинуть медицинский центр "Новые Санжары" в Полтавской области 5 марта. Об этом 4 марта во время брифинга сообщил главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Завтра в 12.00 завершается срок обсервации в Новых Санжарах людей, которых мы эвакуировали из Уханя. Ситуация стабильная. Никаких признаков острых респираторных болезней у эвакуированных не обнаружено. Повышенной температуры тела ни у кого нет, поэтому мы с уверенностью ожидаем завтрашнего дня, чтобы завершить обсервацию", – сказал он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 4 марта в Китае зарегистрировано 80 270 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 2981 человек умер. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 3 марта за пределами Китая зарегистрировано 10 566 случаев заражения коронавирусом в 72 странах, 166 человек умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Житель Черновцов госпитализирован в областную инфекционную больницу. Еще шесть человек в стране проверяют на наличие SARS-CoV-2.

20 февраля Украина эвакуировала из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев; их, а также экипаж самолета и медперсонал, участвовавшие в эвакуации, поместили на обсервацию в санаторий Национальной гвардии Украины в Новых Санжарах. О месте, где эвакуированные пройдут 14-дневный карантин, власти официально объявили только утром 20 февраля.

Приезд эвакуированных в Новые Санжары сопровождался массовыми протестами местных жителей. Они забросали автобусы и полицейских камнями. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. По фактам столкновений правоохранители расследуют восемь уголовных производств.

Теги: Украина, Китай, столкновения, эвакуация, Полтавская область, вирус, санаторий, правоохранители, Минздрав, инфекция, коронавирус, Новые Санжары, Виктор Ляшко
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