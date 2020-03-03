Беспорядки в Новых Санжарах. Полиция расследует восемь уголовных производств

Правоохранители расследуют восемь уголовных производств по фактам столкновений в Новых Санжарах Полтавской области. Об этом 3 марта проинформировала полиция области.
На сегодняшний день подозрения в совершении преступлений получили 10 человек.
Расследование продолжается по восьми делам, открытым по таким статьям Уголовного кодекса Украины:
В полиции добавили, что пятерым фигурантам вручили подозрения в совершении массовых беспорядков (ст. 294 УК Украины). Четверых из них взяли под ночной домашний арест. Ходатайство об избрании меры пресечения для пятого лица суд не удовлетворил.
Домашний арест с запретом покидать место жительства ночью получил также подозреваемый в посягательстве на жизнь полицейского (ст. 348 УК Украины).
На сегодня еще двум лицам сообщили о подозрении в совершении хулиганских действий (ст. 296 УК Украины) и двум фигурантам вручили подозрения в блокировании транспортных коммуникаций (ст. 279 УК Украины).
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 3 марта жертвами нового вируса в КНР стали 2943 человека. Число выявленных случаев заражения в общей сложности составило 80 151. За сутки из больниц были выписаны 2742 человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 2 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 8774 случая заражения коронавирусом в 64 странах. Случаев с летальным исходом – 128.
20 февраля Украина эвакуировала из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев; их, а также экипаж самолета и медперсонал, участвовавшие в эвакуации, поместили на обсервацию в санаторий Национальной гвардии Украины в Новых Санжарах (Полтавская область). О месте, где эвакуированные пройдут 14-дневный карантин, власти официально объявили только утром 20 февраля.
Приезд эвакуированных в Новые Санжары сопровождался массовыми протестами местных жителей. Они забросали автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны. 21 февраля полиция отпустила 23 из 24 человек.
У 89 человек, которые находятся на обсервации, коронавирус SARS-CoV-2 не выявлен. У них еще раз возьмут анализы на коронавирус и в случае отрицательного результата 5 марта отпустят домой.
3 марта в Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Заболевший мужчина, житель Черновицкой области, до 26 февраля путешествовал со своей супругой по Италии. Его жена находится дома в самоизоляции, она чувствует себя хорошо. Пограничник с пункта пропуска "Порубное", который контактировал с заболевшим, находится под наблюдением врачей.