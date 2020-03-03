Беспорядки в Новых Санжарах. Полиция расследует восемь уголовных производств

На сегодняшний день подозрения в совершении преступлений получили 10 участников массовых беспорядков, которые произошли во время размещения эвакуированных из Китая в санатории в Новых Санжарах, сообщили в полиции Полтавской области.

Правоохранители расследуют восемь уголовных производств по фактам столкновений в Новых Санжарах Полтавской области. Об этом 3 марта проинформировала полиция области.

На сегодняшний день подозрения в совершении преступлений получили 10 человек.

Расследование продолжается по восьми делам, открытым по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия);

ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка);

ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего);

ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки);

ст. 295 (призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку);

ч. 1 ст. 296 (хулиганство).

В полиции добавили, что пятерым фигурантам вручили подозрения в совершении массовых беспорядков (ст. 294 УК Украины). Четверых из них взяли под ночной домашний арест. Ходатайство об избрании меры пресечения для пятого лица суд не удовлетворил.

Домашний арест с запретом покидать место жительства ночью получил также подозреваемый в посягательстве на жизнь полицейского (ст. 348 УК Украины).

На сегодня еще двум лицам сообщили о подозрении в совершении хулиганских действий (ст. 296 УК Украины) и двум фигурантам вручили подозрения в блокировании транспортных коммуникаций (ст. 279 УК Украины).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 3 марта жертвами нового вируса в КНР стали 2943 человека. Число выявленных случаев заражения в общей сложности составило 80 151. За сутки из больниц были выписаны 2742 человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 2 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 8774 случая заражения коронавирусом в 64 странах. Случаев с летальным исходом – 128.

20 февраля Украина эвакуировала из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев; их, а также экипаж самолета и медперсонал, участвовавшие в эвакуации, поместили на обсервацию в санаторий Национальной гвардии Украины в Новых Санжарах (Полтавская область). О месте, где эвакуированные пройдут 14-дневный карантин, власти официально объявили только утром 20 февраля.

Приезд эвакуированных в Новые Санжары сопровождался массовыми протестами местных жителей. Они забросали автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны. 21 февраля полиция отпустила 23 из 24 человек.

У 89 человек, которые находятся на обсервации, коронавирус SARS-CoV-2 не выявлен. У них еще раз возьмут анализы на коронавирус и в случае отрицательного результата 5 марта отпустят домой.

3 марта в Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Заболевший мужчина, житель Черновицкой области, до 26 февраля путешествовал со своей супругой по Италии. Его жена находится дома в самоизоляции, она чувствует себя хорошо. Пограничник с пункта пропуска "Порубное", который контактировал с заболевшим, находится под наблюдением врачей.