Во Франции коронавирусом заразился депутат парламента

Депутат Национального собрания Франции Жан-Люк Рейтцер находится в тяжелом состоянии из-за COVID-19 – болезни, которую вызывает коронавирус.

Во Франции новым китайским коронавирусом заразился депутат Национального собрания – нижней палаты парламента страны – Жан-Люк Рейтцер. Он является депутатом от департамента Верхний Рейн, сообщило радио France Bleu 5 марта.

68-летний мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации. Тест на коронавирус показал положительный результат.

Отмечается, что депутат в последний раз присутствовал в парламенте 25 февраля. Кроме того, коронавирус обнаружили у сотрудника бара парламента.

На сайте Ассоциации франко-российского диалога говорится, что Рейтцер был в составе делегации французских парламентариев, которая в 2016 году посетила аннексированный Крым.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

Европейский союз 2 марта изменил уровень риска распространения коронавируса SARS-CoV-2 с "умеренного" на "высокий".

По состоянию на начало суток 6 марта в Китае от коронавируса умерло 3042 человека, за последние сутки жертвами нового вируса стали 30 человек – 29 из них в провинции Хубэй. Медики вылечили и выписали 53 726 человек. Число заболевших с момента начала вспышки коронавируса составляет 80 552.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состояниюр на 5 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 14 768 случаев заражения коронавирусом в 85 странах (2098 новых случаев за сутки). Случаев с летальным исходом 276 (53 человека умерли за сутки).