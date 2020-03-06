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В Британии авиакомпания обанкротилась из-за коронавируса

Из-за коронавируса консорциум Connect Airways, который вливал средства в авиакомпанию Flybe, больше не сможет оказывать финансовую поддержку.

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Уход Flybe с рынка может привести к ухудшению транспортной доступности регионов Великобритании
Уход Flybe с рынка может привести к ухудшению транспортной доступности регионов Великобритании
Фото: EPA

Британская авиакомпания Flybe стала банкротом из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом 5 марта сообщается на сайте компании.

Как рассказали в компании, в 2019 году консорциум Connect Airways инвестировал во Flybe £135 млн (около 4 млд грн), чтобы авиакомпания смогла продолжить работу. 

Однако, несмотря на вливание средств, из-за влияния коронавируса на мировой рынок консорциум больше не может брать на себя обязательства продолжать финансовую поддержку.

Как сообщает BBC, уход Flybe с рынка приведет к ухудшению транспортной доступности регионов Великобритании. Например, в Саутгемптоне авиаперевозчик выполнял 90% всех рейсов.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 6 марта в Китае от коронавируса умерло 3042 человека, за последние сутки жертвами нового вируса стали 30 человек – 29 из них в провинции Хубэй. Медики вылечили и выписали 53 726 человек. Число заболевших с момента начала вспышки коронавируса составляет 80 552.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состояниюр на 5 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 14 768 случаев заражения коронавирусом в 85 странах (2098 новых случаев за сутки). Случаев с летальным исходом 276 (53 человека умерли за сутки). 

Теги: Великобритания, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2
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