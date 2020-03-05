Коронавирус SARS-CoV-2. Первую смерть зафиксировали в Великобритании

Пожилой пациент скончался от заражения новым коронавирусом в Королевской клинике графства Беркшир в Англии.

В Великобритании 5 марта скончался первый пациент, инфицированный коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщили на сайте Королевской клиники графства Беркшир в английском городе Рединг.

"Пожилой пациент, страдавший рядом сопутствующих заболеваний, умер. Пациент и ранее находился в больнице по причинам, не связанным с коронавирусом. После его госпитализации вечером 4 марта тесты дали положительный результат на коронавирус", – сказано в сообщении.

Пол и точный возраст умершего не называются.

Телерадиокорпорация BBC сообщает со ссылкой на органы здравоохранения королевства, что жертва болезни COVID-19, которую вызывает коронавирус, заразилась на территории Великобритании.

Количество заболевших в стране 5 марта достигло 116, на 30 больше по сравнению с предыдущим днем.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. В Китае по состоянию на 5 марта коронавирусом заразилось 80 409 человек, 3012 из них умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 4 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 12 668 случаев заражения коронавирусом в 76 странах, 214 человек скончались.