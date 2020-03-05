Зеленский призвал украинцев меньше путешествовать за границу из-за распространения коронавируса

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Украине есть много мест, где "можно нормально отдохнуть, пока эта история не завершится".

По состоянию на 4 марта коронавирусом заражены люди в 76 странах Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Новые Санжары призвал украинцев меньше путешествовать за границу из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2, написала пресс-служба главы Украинского государства.

"По сравнению со многими странами Европы у нас наименьшее количество этих случаев [заражения людей коронавирусом], и мы это контролируем", – сказал Зеленский.

По словам президента, в Украине есть много мест, где "можно нормально отдохнуть, пока эта история не завершится".

Глава государства также заверил, что люди, которые госпитализированы в Черновцах с подозрением на коронавирус, обеспечены необходимыми условиями.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. В Китае по состоянию на 5 марта коронавирусом заразилось 80 409 человек, 3012 из них умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 4 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 12 668 случаев заражения коронавирусом в 76 странах, 214 человек скончались. В частности, в Италии заразилось 2706 человек, 107 из них умерли.

Единственный на данный момент случай заражения коронавирусной инфекцией в Украине зафиксирован в Черновицкой области: житель областного центра заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта. В этот же день жену первого заразившегося коронавирусом украинца увезли на обсервацию после протестов. Еще пять граждан Украины заболели за границей: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна – в Италии.