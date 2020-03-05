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Исполнительный директор УПЛ прокомментировал возможность переноса чемпионата Украины из-за коронавируса

По словам исполнительного директора украинской Премьер-лиги Евгения Дикого, УПЛ ждет ответа от Министерства здравоохранения Украины по поводу переноса или отмены матчей чемпионата Украины по футболу.

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Матчи чемпионата Украины могут проходить без зрителей
Матчи чемпионата Украины могут проходить без зрителей
Фото: EPA

Исполнительный директор украинской Премьер-лиги Евгений Дикий в комментарии ресурсу Tribuna.com сообщил о возможности переноса матчей чемпионата Украины или проведения их без зрителей из-за коронавируса.

"Мы отправили запрос в Министерство здравоохранения Украины по этому вопросу. Ждем ответ. Также в постоянном контакте со спортивно-медицинским комитетом УАФ. Держим руку на пульсе", – сказал Дикий.

По словам исполнительного директора, если у УПЛ появятся причины для отмены или переноса матчей чемпионата Украины, организация обязательно отреагирует.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию. Европейский союз 2 марта изменил уровень риска распространения коронавируса SARS-CoV-2 с "умеренного" на “высокий".

В Китае по состоянию на 5 марта коронавирусом заболело 80 409 человек, 3012 из них умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 4 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 12 668 случаев заражения коронавирусом в 76 странах, 214 человек скончались. В частности, в Италии заразилось 2706 человек, 107 из них умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Житель Черновцов заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта. В этот же день жену первого заразившегося коронавирусом украинца увезли на обсервацию после протестов. По состоянию на 5 марта, восемь человек в стране проверяют на наличие SARS-CoV-2. 

Еще пять украинцев заболели за границей: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна гражданка – в Италии.

Теги: футбол, Украина, Черновцы, УПЛ, Евгений Дикий, коронавирус SARS-CoV-2
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