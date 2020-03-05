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Главный санврач о коронавирусе: Украина не переходит в режим ЧС

Если будут зафиксированы “случаи внутриукраинской передачи” коронавирусной инфекции, власти могут пересмотреть оценку угроз, заявил главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

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Ляшко: Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией, как мы и предполагали, является завозным
Ляшко: Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией, как мы и предполагали, является завозным
Фото: EPA

На данный момент в Украине не собираются вводить режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью “РБК-Украина”, опубликованном 3 марта.

“Первый случай [заболевания коронавирусной инфекцией], как мы и предполагали, является завозным, и мы находимся в той же фазе, что и раньше. Мы еще 3 февраля распоряжением Кабинета Министров ввели режим повышенной готовности для всех подсистем гражданской защиты, в частности для медицинской подсистемы. Мы не переходим в режим чрезвычайной ситуации… Мы оцениваем риски, но риски при завозном случае – это одни риски. Когда будут первые случаи внутриукраинской передачи, и если будут, то это совсем другие риски”, – сказал он.

По словам Ляшко, оперативный штаб Министерства здравоохранения уже выработал механизм реагирования на этот случай, однако не привел его деталей.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. В Китае по состоянию на 5 марта коронавирусом заразилось 80 409 человек, 3012 из них умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 4 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 12 668 случаев заражения коронавирусом в 76 странах, 214 человек скончались. В частности, в Италии заразилось 2706 человек, 107 из них умерли.

Единственный на данный момент случай заражения коронавирусной инфекцией в Украине зафиксирован в Черновицкой области: житель областного центра заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта. В этот же день жену первого заразившегося коронавирусом украинца увезли на обсервацию после протестов. Еще пять украинцев заболели за границей: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна – в Италии.

5 марта Ляшко заявил о намерении запретить проведение массовых мероприятий в Украине. Когда будет введен запрет, он не сказал.

Теги: Украина, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Covid-19, Виктор Ляшко
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