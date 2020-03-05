В Черновицкой области пять новых подозрений на коронавирус – ОГА

В Черновицкой области госпитализировали еще пять человек с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом 5 марта на брифинге сообщила представитель Черновицкой облгосадминистрации. Трансляция брифинга велась на странице ОГА в Facebook.
“Со вчера у нас еще пять новых подозрений [заражения коронавирусом]. Это случаи заболевания ОРВИ у людей, которые имеют историю поездок [в страны, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией]. Это – кроме Италии – Испания и Англия. Все пациенты госпитализированы, у них взяли образцы для исследований”, – сообщила представитель ОГА.
Она добавила, что местные власти определяют круг контактов пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Сегодня утром пресс-служба Черновицкой ОГА сообщала, что с подозрением на коронавирус госпитализированы два человека. Входят ли они в число пяти пациентов, о которых говорилось на брифинге, не уточняется. Таким образом, общее количество украинцев, которых проверяют на наличие коронавирусной инфекции, составляет от 11 до 13 человек.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. В Китае по состоянию на 5 марта коронавирусом заболело 80 409 человек, 3012 из них умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 4 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 12 668 случаев заражения коронавирусом в 76 странах, 214 человек скончались. В частности, в Италии заразилось 2706 человек, 107 из них умерли.
Единственный на данный момент случай заражения коронавирусной инфекцией зафиксирован в Черновицкой области: житель областного центра заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта. В этот же день жену первого заразившегося коронавирусом украинца увезли на обсервацию после протестов. Еще пять украинцев заболели за границей: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна – в Италии.
5 марта главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко заявил о намерении запретить проведение массовых мероприятий в Украине. Когда будет введен запрет, он не сказал.