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В Черновицкой области пять новых подозрений на коронавирус – ОГА

Все пациенты, которых проверяют на заражение коронавирусной инфекцией, недавно ездили за границу, сообщили в Черновицкой ОГА.

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В Черновицкой области за последние сутки госпитализировали пять человек с ОРВИ. У них взяли анализы для тестов на коронавирус
В Черновицкой области за последние сутки госпитализировали пять человек с ОРВИ. У них взяли анализы для тестов на коронавирус
Фото: EPA (архив)

В Черновицкой области госпитализировали еще пять человек с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом 5 марта на брифинге сообщила представитель Черновицкой облгосадминистрации. Трансляция брифинга велась на странице ОГА в Facebook.

“Со вчера у нас еще пять новых подозрений [заражения коронавирусом]. Это случаи заболевания ОРВИ у людей, которые имеют историю поездок [в страны, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией]. Это – кроме Италии – Испания и Англия. Все пациенты госпитализированы, у них взяли образцы для исследований”, – сообщила представитель ОГА.

Она добавила, что местные власти определяют круг контактов пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Сегодня утром пресс-служба Черновицкой ОГА сообщала, что с подозрением на коронавирус госпитализированы два человека. Входят ли они в число пяти пациентов, о которых говорилось на брифинге, не уточняется. Таким образом, общее количество украинцев, которых проверяют на наличие коронавирусной инфекции, составляет от 11 до 13 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. В Китае по состоянию на 5 марта коронавирусом заболело 80 409 человек, 3012 из них умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 4 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 12 668 случаев заражения коронавирусом в 76 странах, 214 человек скончались. В частности, в Италии заразилось 2706 человек, 107 из них умерли.

Единственный на данный момент случай заражения коронавирусной инфекцией зафиксирован в Черновицкой области: житель областного центра заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта. В этот же день жену первого заразившегося коронавирусом украинца увезли на обсервацию после протестов. Еще пять украинцев заболели за границей: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна – в Италии.

5 марта главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко заявил о намерении запретить проведение массовых мероприятий в Украине. Когда будет введен запрет, он не сказал.

Теги: Украина, Англия, Испания, Италия, Черновицкая область, карантин, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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