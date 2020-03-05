В Черновицкой области пять новых подозрений на коронавирус – ОГА

Все пациенты, которых проверяют на заражение коронавирусной инфекцией, недавно ездили за границу, сообщили в Черновицкой ОГА.

В Черновицкой области за последние сутки госпитализировали пять человек с ОРВИ. У них взяли анализы для тестов на коронавирус Фото: EPA (архив)

В Черновицкой области госпитализировали еще пять человек с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом 5 марта на брифинге сообщила представитель Черновицкой облгосадминистрации. Трансляция брифинга велась на странице ОГА в Facebook.

“Со вчера у нас еще пять новых подозрений [заражения коронавирусом]. Это случаи заболевания ОРВИ у людей, которые имеют историю поездок [в страны, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией]. Это – кроме Италии – Испания и Англия. Все пациенты госпитализированы, у них взяли образцы для исследований”, – сообщила представитель ОГА.

Она добавила, что местные власти определяют круг контактов пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Сегодня утром пресс-служба Черновицкой ОГА сообщала, что с подозрением на коронавирус госпитализированы два человека. Входят ли они в число пяти пациентов, о которых говорилось на брифинге, не уточняется. Таким образом, общее количество украинцев, которых проверяют на наличие коронавирусной инфекции, составляет от 11 до 13 человек.