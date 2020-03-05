В Черновицкой области вводят карантин и запрещают массовые мероприятия

Решение о сроках карантина в учебных заведениях и модели дистанционного обучения на этот период будет принято на заседании профильной комиссии Черновицкой облгосадминистрации, заявил председатель ОГА Сергей Осачук.

Все учебные заведения Черновицкой области будут закрыты на карантин. Об этом на брифинге 5 марта сообщил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук. Трансляция брифинга велась на странице ОГА в Facebook.

“В ближайшие часы мы созываем комиссию по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, на которой будет принято решение о введении режима карантина для всех дошкольных учебных заведений, школ и вузов”, – отметил он.

По словам губернатора, учебные учреждения сейчас “прорабатывают модель дистанционной работы”.

“Кроме того, по рекомендации украинского правительства мы вводим ограничения на проведение мероприятий с большим скоплением людей. Поэтому я хотел бы попросить с пониманием отнестись к тому, что концерты, запланированные на сегодня, на следующие выходные дни, будут перенесены”, – заключил Осачук.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. В Китае по состоянию на 5 марта коронавирусом заболело 80 409 человек, 3012 из них умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 4 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 12 668 случаев заражения коронавирусом в 76 странах, 214 человек скончались. В частности, в Италии заразилось 2706 человек, 107 из них умерли.

Единственный на данный момент случай заражения коронавирусной инфекцией зафиксирован в Черновицкой области: житель областного центра заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта. В этот же день жену первого заразившегося коронавирусом украинца увезли на обсервацию после протестов. По состоянию на 5 марта восемь человек в стране проверяют на наличие SARS-CoV-2.

Еще пять украинцев заболели за границей: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна – в Италии.

О намерении запретить проведение массовых мероприятий в Украине сегодня заявил главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко. Когда будет введен запрет, он не сказал.