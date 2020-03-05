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В Черновицкой области вводят карантин и запрещают массовые мероприятия

Решение о сроках карантина в учебных заведениях и модели дистанционного обучения на этот период будет принято на заседании профильной комиссии Черновицкой облгосадминистрации, заявил председатель ОГА Сергей Осачук.

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В Черновицкой области отменят массовые мероприятия по рекомендации Кабмина
В Черновицкой области отменят массовые мероприятия по рекомендации Кабмина
Фото: EPA

Все учебные заведения Черновицкой области будут закрыты на карантин. Об этом на брифинге 5 марта сообщил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук. Трансляция брифинга велась на странице ОГА в Facebook.

“В ближайшие часы мы созываем комиссию по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, на которой будет принято решение о введении режима карантина для всех дошкольных учебных заведений, школ и вузов”, – отметил он.

По словам губернатора, учебные учреждения сейчас “прорабатывают модель дистанционной работы”.

“Кроме того, по рекомендации украинского правительства мы вводим ограничения на проведение мероприятий с большим скоплением людей. Поэтому я хотел бы попросить с пониманием отнестись к тому, что концерты, запланированные на сегодня, на следующие выходные дни, будут перенесены”, – заключил Осачук.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. В Китае по состоянию на 5 марта коронавирусом заболело 80 409 человек, 3012 из них умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 4 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 12 668 случаев заражения коронавирусом в 76 странах, 214 человек скончались. В частности, в Италии заразилось 2706 человек, 107 из них умерли.

Единственный на данный момент случай заражения коронавирусной инфекцией зафиксирован в Черновицкой области: житель областного центра заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта. В этот же день жену первого заразившегося коронавирусом украинца увезли на обсервацию после протестов. По состоянию на 5 марта восемь человек в стране проверяют на наличие SARS-CoV-2. 

Еще пять украинцев заболели за границей: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна – в Италии.

О намерении запретить проведение массовых мероприятий в Украине сегодня заявил главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко. Когда будет введен запрет, он не сказал.

Теги: Украина, Черновицкая область, Минздрав, Сергей Осачук, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Виктор Ляшко
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