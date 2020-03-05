Двух украинцев могут эвакуировать из Китая австрийской авикомпанией

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что двух украинцев эвакуируют из Китая "Австрийскими авиалиниями", но точной даты не назвал.

Еще двое граждан Украины хотят эвакуироваться из Китая, их доставят на родину самолетом компании "Австрийские авиалинии". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Новых Санжарах 5 марта, сообщает "Укринформ".

"Два человека сейчас подтвердили, что они хотят [эвакуироваться]. Мы уже сконтактировали с "Австрийскими авиалиниями", мы их заберем в ближайшее время", – отметил президент.

Однако точной даты эвакуации Зеленский не уточнил.

В Посольстве Украины в Китае изданию "ГОРДОН" сообщили, что всего в китайской провинции Хубэй находятся четверо украинцев, изъявивших желание эвакуироваться. Среди них Анастасия Зинченко, которая впоследствии отказалась от эвакуации, так как не хотела улетать без своего питомца, которому она не успела вовремя обеспечить вакцинацию и оформление нужных документов. Еще трое украинцев были недопущены на борт самолета из-за повышенной температуры тела.

"На сегодня посольство Украины в Китае прорабатывает вопрос эвакуации указанных украинцев, в частности, путем привлечения возможностей иностранных партнеров. Нашим соотечественникам, которые остались в Ухане и других городах КНР, оказывается необходимая финансовая, организационная и консульско-правовая помощь", – сообщили в посольстве.

Самолет с эвакуируемыми в 0.30 20 февраля (18.30 19 февраля по Киеву) вылетел из аэропорта Ухань. Сначала сообщалось, что из города вывезут 48 украинцев и 29 иностранцев, двое из них выйдут во время дозаправки в Алматы (Казахстан). Позже в Минздраве Украины уточнили, что на борт допустили 73 пассажира, трем украинцам и одной иностранке в посадке отказали.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. В Китае по состоянию на 5 марта коронавирусом заболело 80 409 человек, 3012 из них умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 4 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 12 668 случаев заражения коронавирусом в 76 странах, 214 человек скончались. В частности, в Италии заразилось 2706 человек, 107 из них умерли.

Единственный на данный момент случай заражения коронавирусной инфекцией в Украине зафиксирован в Черновицкой области: житель областного центра заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта. В этот же день жену первого заразившегося коронавирусом украинца увезли на обсервацию после протестов. По состоянию на 5 марта восемь человек в стране проверяют на наличие SARS-CoV-2.

Еще пять украинцев заболели за границей: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна – в Италии.