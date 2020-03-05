Данилов заявил, что эпидемия COVID-19 началась из-за утечки коронавируса из секретной китайской лаборатории

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что в распространении коронавируса виноваты не животные, а сотрудники секретной лаборатории в китайском Ухане.

Эпидемия коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в мире вспыхнула из-за утечки из секретной лаборатории в китайском городе Ухань. Такую версию в интервью "UA:Українське радіо" 4 марта высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Там есть город, откуда оно все пошло, – это Ухань, где находится одна из закрытых лабораторий F-4. И мы полагаем, что именно из этой лаборатории произошла утечка, и не надо тут на животных сваливать, что это животные, змеи и т.д. Там есть мощная лаборатория, которая была запущена в 2015 году. Считаем, что именно оттуда произошла утечка", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО прямо не ответил на вопрос, согласен ли он с конспирологической теорией о том, что новый коронавирус является биологическим оружием.

"Но мы считаем, что это проблема китайской стороны, и они это понимают, поэтому они предпринимали мощные меры по локализации вируса. Они закрыли Ухань, поскольку понимали, что у них там происходит", – отметил Данилов.

27 февраля Данилов заявил, что лучшие лекарства от коронавируса – это лук, сало и чеснок.

Ученые полагают, что в цепочке передачи SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, были задействованы летучие мыши, змеи и панголины (в Китае их мясо считается деликатесом). От какого из этих животных заразился человек, пока точно неизвестно.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

В Китае по состоянию на 5 марта коронавирусом заболело 80 409 человек, 3012 из них умерли. По данным ВОЗ, по состоянию на 4 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 12 668 случаев заражения коронавирусом в 76 странах, 214 человек скончались.

В Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Житель Черновцов помещен в областную инфекционную больницу после путешествия по Италии. Еще шесть человек в стране проверяют на наличие SARS-CoV-2. Пять граждан Украины заболели за границей.