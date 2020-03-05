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МВФ зарезервировал $50 млрд для помощи странам в борьбе с коронавирусом

Международный валютный фонд готов предоставить $10 млрд странам с низким уровнем доходов и $40 млрд развивающимся странам для преодоления негативного влияния эпидемии коронавирусной инфекции на экономику.

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Георгиева заявила о готовности поддержать страны в борьбе с коронавирусом
Георгиева заявила о готовности поддержать страны в борьбе с коронавирусом
Фото: EPA

Международный валютный фонд готов предоставить до $50 млрд для борьбы с последствиями вспышки коронавирусной инфекции. Об этом 4 марта заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на совместном брифинге с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом. Стенограмма брифинга опубликована на сайте Фонда.

В частности, для помощи странам с низким уровнем доходов МВФ зарезервировал $10 млрд. Как отметила Георгиева, доступ к финансированию можно получить без полноценной программы сотрудничества с Фондом.

Другие участники Фонда – в том числе развивающиеся страны – могут получить доступ к $40 млрд “через инструмент быстрого финансирования”.

Предоставленные Фондом деньги можно направить “на первоочередные расходы на здравоохранение, [на мероприятия] по уходу за больными и замедлению распространения вируса”, а также на стабилизацию макрофинансовой ситуации “для преодоления шоков” от эпидемии коронавирусной инфекции.

“Мы должны быть готовы предоставить более решительный и скоординированный ответ, если того потребует ситуация”, – подчеркнула директор МВФ.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. В Китае по состоянию на 5 марта коронавирусом заразилось 80 409 человек, 3012 из них умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 4 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 12 668 случаев заражения коронавирусом в 76 странах, 214 человек скончались. В частности, в Италии заразилось 2706 человек, 107 из них умерли.

В конце января компания Moodyʼs Analytics прогнозировала, что эпидемия коронавирусной инфекции может стать "черным лебедем" для мировой экономики и нанести больший урон, чем финансовый кризис 2008–2009 годов. За прошедшую неделю мировые фондовые биржи потеряли около $6 трлн.

3 марта Федеральная резервная система США впервые со времен финансового кризиса 2008 года снизила базовую процентную ставку на внеочередном заседании. В заявлении ФРС отмечалось, что “коронавирус представляет растущую угрозу для экономической активности”.

Теги: МВФ, Кристалина Георгиева, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Covid-19, Федеральная резервная система США
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