Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

МВФ призывает страны-участницы помочь государствам, наиболее пострадавшим от коронавируса

В Международном валютном фонде подчеркнули, что весь мир ощущает экономическое и финансовое воздействие нового коронавируса.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По состоянию на 4 марта коронавирус зафиксирован в 77 странах
По состоянию на 4 марта коронавирус зафиксирован в 77 странах  
Фото: ЕРА

Международный валютно-финансовый комитет призвал 189 стран – членов Международного валютного фонда приложить совместные усилия для решения проблем, связанных с распространением коронавируса. Соответствующее заявление опубликовано 4 марта на сайте МВФ.   

"189 государств – членов МВФ едины в своей готовности решать глобальные проблемы, связанные с эпидемией коронавируса (COVID-19), и мы выражаем наши соболезнования всем пострадавшим", – говорится в заявлении.

Отмечается, что весь мир ощущает экономическое и финансовое воздействие этой эпидемии.

"Это создает неопределенность и отрицательно сказывается на ближайших перспективах. Мы преисполнены решимости оказать необходимую поддержку в целях смягчения последствий, прежде всего для наиболее уязвимых слоев населения и стран. Мы призвали МВФ использовать все имеющиеся у него инструменты финансирования для оказания помощи нуждающимся странам-членам. Мы уверены, что, работая сообща, мы преодолеем стоящие перед нами трудности и восстановим экономический рост и всеобщее процветание", – добавили в МВФ.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

Европейский союз 2 марта изменил уровень риска распространения коронавируса SARS-CoV-2 с "умеренного" на "высокий".

В Китае по состоянию на 5 марта коронавирусом заболело 80 409 человек, 3012 из них умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 4 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 12 668 случаев заражения коронавирусом в 76 странах, 214 человек скончались. В частности, в Италии заразилось 2706 человек, 107 из них умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Житель Черновцов заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта. В этот же день жену первого заразившегося коронавирусом украинца увезли на обсервацию после протестов. 4 марта стало известно, что восемь человек в стране проверяют на наличие SARS-CoV-2.

Еще пять украинцев заболели за границей: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна гражданка – в Италии.

Теги: Украина, Китай, Италия, МВФ, эпидемия, болезнь, инфекция, население, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Жена рок-музыканта Кузьмина отдала его квартиру кришнаитам – СМИ
Жена рок-музыканта Кузьмина отдала его квартиру кришнаитам – СМИ
  Forever. Вышел клип рэперов Lil Baby и Lil Wayne. Видео
  Forever. Вышел клип рэперов Lil Baby и Lil Wayne. Видео
Слава из "НеАнгелов" снялась в фотосессии с мамой
Слава из "НеАнгелов" снялась в фотосессии с мамой
Успенская и Закирова поцеловались в губы
Успенская и Закирова поцеловались в губы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS