МВФ призывает страны-участницы помочь государствам, наиболее пострадавшим от коронавируса

В Международном валютном фонде подчеркнули, что весь мир ощущает экономическое и финансовое воздействие нового коронавируса.

Международный валютно-финансовый комитет призвал 189 стран – членов Международного валютного фонда приложить совместные усилия для решения проблем, связанных с распространением коронавируса. Соответствующее заявление опубликовано 4 марта на сайте МВФ.

"189 государств – членов МВФ едины в своей готовности решать глобальные проблемы, связанные с эпидемией коронавируса (COVID-19), и мы выражаем наши соболезнования всем пострадавшим", – говорится в заявлении.

Отмечается, что весь мир ощущает экономическое и финансовое воздействие этой эпидемии.

"Это создает неопределенность и отрицательно сказывается на ближайших перспективах. Мы преисполнены решимости оказать необходимую поддержку в целях смягчения последствий, прежде всего для наиболее уязвимых слоев населения и стран. Мы призвали МВФ использовать все имеющиеся у него инструменты финансирования для оказания помощи нуждающимся странам-членам. Мы уверены, что, работая сообща, мы преодолеем стоящие перед нами трудности и восстановим экономический рост и всеобщее процветание", – добавили в МВФ.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

Европейский союз 2 марта изменил уровень риска распространения коронавируса SARS-CoV-2 с "умеренного" на "высокий".

В Китае по состоянию на 5 марта коронавирусом заболело 80 409 человек, 3012 из них умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 4 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 12 668 случаев заражения коронавирусом в 76 странах, 214 человек скончались. В частности, в Италии заразилось 2706 человек, 107 из них умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Житель Черновцов заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта. В этот же день жену первого заразившегося коронавирусом украинца увезли на обсервацию после протестов. 4 марта стало известно, что восемь человек в стране проверяют на наличие SARS-CoV-2.

Еще пять украинцев заболели за границей: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна гражданка – в Италии.