Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

Команда МВФ в Украине достигла существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив – заявление

Миссия Международного валютного фонда видит заметный прогресс в переговорах с Украиной, заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Миссия МВФ работает в Украине с 20 февраля
Миссия МВФ работает в Украине с 20 февраля
Фото: ЕРА

Команда специалистов Международного валютного фонда, которая находится в Украине, достигла прогресса в обсуждении законодательных инициатив и продолжит дискуссию в ближайшие дни. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люгмана, которое есть в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

"Команда специалистов МВФ, которые посетили Киев, достигла заметно существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержку роста и обеспечения стабильности. Дискуссии продолжатся в ближайшие дни", – отмечается в заявлении.

18 февраля МВФ выпустил заявление, что направит в Украину несколько экспертов "для проведения технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности". Другие подробности в заявлении не приводились. По данным LIGA.net, миссия во главе с руководителем Рон ван Роденом прибыла в Украину 20 февраля. 

25 февраля издание "НВ Бизнес" сообщило, что миссия МВФ обсуждает с украинскими властями законопроект №2571, который предлагает сделать невозможным возврат национализированных банков, в том числе крупнейшего в Украине "ПриватБанка", предыдущим владельцам.

Собеседники "НВ Бизнес" утверждали, что МВФ даже меньше волнует открытие рынка земли в Украине, нежели судьба законопроекта №2571.  

Теги: Украина, МВФ, переговоры, Йоста Люнгман
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Это последнее видео в сторис". Мирзоян попрощался с подписчиками в Instagram
"Это последнее видео в сторис". Мирзоян попрощался с подписчиками в Instagram
"Мы теперь ракообразные". Metallica отреагировала на научное открытие, названное в их честь
"Мы теперь ракообразные". Metallica отреагировала на научное открытие, названное в их честь
"У группы Tvorchi проблемы с вокалом были и на репетициях". Притула прокомментировал результаты нацотбора на "Евровидение 2020"
"У группы Tvorchi проблемы с вокалом были и на репетициях". Притула прокомментировал результаты нацотбора на "Евровидение 2020"
  "Сипле сніг". Чубай выпустил клип на сольный трек. Видео
  "Сипле сніг". Чубай выпустил клип на сольный трек. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS