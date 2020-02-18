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ПОЛИТИКА

МВФ направил в Киев экспертов – заявление

Несколько экспертов Международного валютного фонда посетят Киев для проведения консультаций, говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана.

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В НБУ говорили, что Украина ожидает новой программы сотрудничества с МВФ в ближайшие месяцы
В НБУ говорили, что Украина ожидает новой программы сотрудничества с МВФ в ближайшие месяцы
Фото: ЕРА

Международный валютный фонд направил в Киев группу экспертов. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, которое имеется в распоряжении издания "ГОРДОН".

"Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев для проведения технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности", – говорится в сообщении.

7 декабря 2019 года Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд).

Для подписания меморандума и получения денег Украина должна выполнить несколько предварительных шагов, говорила первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова. В частности, это принятие законопроекта о рынке земли и проекта закона №2571 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы", который предлагает сделать невозможным возврат национализированных банков предыдущим владельцам.

6 февраля издание LIGA.net написало, что комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики изменил правительственный законопроект №2571, но обновленный текст не согласовал МВФ.

13 февраля официальный представитель МВФ Джерри Райс заявил, что диалог по новой программе сотрудничества продолжается. Он назвал дискуссии с украинской стороной "активными и конструктивными" и выразил надежду, что будет достигнут прогресс, но не смог назвать дату рассмотрения программы.

Украина ожидает старта новой программы сотрудничества с МВФ в ближайшие месяцы, говорил 30 января глава НБУ Яков Смолий.

Теги: Украина, МВФ, сотрудничество
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