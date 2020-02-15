Зеленский встретился с директором-распорядителем МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева обговорили ход судебной реформы и "законопроект о банках", сообщили в Офисе президента. Зеленский назвал диалог конструктивным.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 февраля встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой на полях Мюнхенской конференции по безопасности, информирует пресс-служба главы государства.

Стороны обсудили ряд законопроектов, которые находятся на рассмотрении в Верховной Раде. В частности, речь шла о ходе судебной реформы, построении системы верховенства права и так называемом законопроекте о банках, сообщили в Офисе президента.

"Наша встреча с Кристалиной Георгиевой была, как всегда, конструктивной. Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцу. Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения – дружеские", – заявил Зеленский.

7 декабря 2019 года Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд).

Для подписания меморандума и получения денег Украина должна выполнить несколько предварительных шагов, говорила первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова. В частности, это принятие законопроекта о рынке земли и проекта закона №2571 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы", который предлагает сделать невозможным возврат национализированных банков предыдущим владельцам.

6 февраля издание LIGA.net написало, что комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики изменил правительственный законопроект №2571, но обновленный текст не согласовал МВФ.

13 февраля официальный представитель МВФ Джерри Райс заявил, что диалог по новой программе сотрудничества продолжается. Он назвал дискуссии с украинской стороной "активными и конструктивными" и выразил надежду, что будет достигнут прогресс, но не смог назвать дату рассмотрения программы.

Украина ожидает старта новой программы сотрудничества с МВФ в ближайшие месяцы, говорил 30 января глава НБУ Яков Смолий.