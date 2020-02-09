Аргентина не будет выплачивать долги МВФ пока не выйдет из рецессии – вице-президент страны

Аргентина сможет начать выплаты по долгам перед Международным валютным фондом, когда экономика страны выйдет из состояния рецессии, заявила вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер накануне приезда технической миссии МВФ.

Де Киршнер заявила, что Аргентина рассчитывает на "существенную скидку" по долгу перед МВФ Фото: ЕРА

Аргентина не будет выплачивать по долгам перед Международным валютным фондом до тех пор, пока экономика страны не выйдет из рецессии. Об этом вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер заявила в Гаване во время презентации своей книги, сообщает Reuters.

Для того чтобы начать выплаты, страна должна выйти из рецессии, а до тех пор Аргентина не заплатит "даже полцента", заявила де Киршнер. Выход из такого состояния она видит в "крупных государственных инвестициях".

Как пишет Associated Press, 30 января парламент страны большинством голосов одобрил законопроект о реструктуризации $100 млрд суверенного долга перед кредиторами. Речь идет в том числе о программе на $57 млрд, которую МВФ продлил в 2018 году.

Договоренности с Фондом имеют ключевое значение для страны, так как могут способствовать предотвращению дефолта в условиях резкого роста инфляции и снижения развития экономики, пишет Reuters. Ожидается, что на следующей неделе в Аргентину прибудет техническая миссия МВФ.

Де Киршнер заявила, что Аргентина рассчитывает на "существенную скидку" по долгу перед Фондом.

За свою историю Аргентина несколько раз была в состоянии дефолта. Объявленный в 2001 году дефолт по долгам на $100 млрд был одним из самых крупных в истории мировых рынков. Последний раз страну объявили неплатежеспособной в 2014 году.