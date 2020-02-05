Украинцам вдвое увеличили срок безвизового пребывания в Монголии и Аргентине

Граждане Украины смогут въезжать в Монголию и Аргентину без виз на срок до 90 дней в течение 180 дней в году, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Ранее украинцы могли находиться без виз на территории Монголии и Аргентины 90 дней в течение одного года Фото: dpsu.gov.ua

Кабмин Украины утвердил протоколы между правительствами Монголии и Аргентины, предусматривающие увеличение срока безвизового пребывания украинцев в этих странах. Об этом 5 февраля в Telegram сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Отныне украинцы смогут путешествовать в Монголии и Аргентине до 90 дней в течение 180 дней без виз! Правительство утвердило два протокола между правительством Украины и правительствами Монголии и Аргентины, которые предусматривают увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины на территориях двух стран вдвое", – написал он.

Ранее украинцы могли находиться на территории Монголии и Аргентины 90 дней в течение одного года.

По итогам 2019 года Украина опустилась на две строчки в мировом рейтинге паспортов, заняв 43-е место, говорится в обновленном рейтинге паспортов компании Henley & Partners. Общее количество стран, которые без визы или с визой по прибытии могут посещать граждане Украины, достигло 128.