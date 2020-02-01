Количество отказов украинцам во въезде в Польшу выросло на четверть – исследование

В 2019 году во въезде в Польшу отказали почти 60 тыс. граждан Украины, сообщает общественная организация "Европа без барьеров".

В 2019 году украинцам отказывали во въезде в Польшу на 25% чаще, чем в 2018-м. Об этом сообщает общественная организация "Европа без барьеров", ссылаясь на результаты собственных исследований и данные пограничной службы Польши.

"Количество отказов гражданам Украины во въезде в Польшу в 2019 году составило 58,5 тыс., это на 25% больше, чем годом ранее (46,7 тыс.)", – говорится в сообщении.

Главными причинами отказов стали неподтвержденная цель поездки (34,9 тыс.) и недостаточное количество денег (12,8 тыс.).

При этом исполнительный директор организации Ирина Сушко подчеркнула, что "темпы роста отказов во въезде на польской границе значительно замедлились по сравнению с прошлым годом, когда рост был близким к критическому показателю в 50%, однако остались высокими".

"Можно выделить три причины такой динамики. Во-первых, и это главное, после внедрения безвизового режима [между Украиной и ЕС] продолжается "перенос" отказов из консульств на границу. В 2016 году 45 тыс. лиц получили отказы еще на этапе визовой аппликации. Во-вторых, не все должным образом готовятся к поездке, игнорируя необходимость обосновать цель поездки. В-третьих, не всегда совершенными являются и методы контроля пограничных служб ЕС. Нам известно, что некоторые граждане Украины получили отказ из-за отсутствия наличных средств, а банковскую карту в качестве доказательства у них не приняли", – отметила Сушко.

Безвизовый режим между Украиной и странами Евросоюза действует с 11 июня 2017 года. Для краткосрочных поездок за границу гражданам Украины достаточно иметь биометрический паспорт.