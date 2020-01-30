Рекордное количество украинцев посетило Таиланд в 2019 году

Количество украинцев, посетивших Таиланд, в 2019 году выросло на 25 тысяч, сообщил посол Украины в Таиланде Андрей Бешта.

За 2019 год Таиланд посетило 100 тысяч украинцев Фото: pixabay.com

В течение 2019 года Королевство Таиланд посетило более 100 тысяч украинцев. Об этом 30 января сообщил посол Украины в Таиланде, Лаосе и Мьянме Андрей Бешта в Twitter.

"По информации иммиграционного бюро Таиланда, в 2019 году королевство посетило более 100 тысяч украинцев – рекордное количество со времени независимости Украины и на 25 тысяч больше, чем в 2018-м", – говорится в сообщении.

За інформацією Іміграційного бюро Таїланду у 2019 році Королівство відвідало понад 100000 українців - рекордна кількість з часу незалежності України - на 25000 більше, ніж у 2018 р. Це стало можливим завдяки введенню Таїландом з квітня 2019 р. безвізового режиму для укр туристів. pic.twitter.com/pcTwZEGgra — Andriy Beshta (@Andriy_Beshta) January 30, 2020

В марте 2019 года стало известно, что с 14 апреля 2019 года граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз.