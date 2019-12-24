Украина утвердила безвизовый режим с Колумбией и Эквадором

Без виз украинцы смогут находиться в Колумбии и Эквадоре в течение 90 дней. Соглашение об этом утвердил Кабинет Министров Украины.

24 декабря Кабинет Министров Украины утвердил безвизовый режим с Колумбией и Эквадором. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Безвизовый режим с Колумбией и Эквадором. Только что утвердили международные соглашения с правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований. Украинцы смогут путешествовать без виз на 90 дней в течение 180 дней", – написал он.

В сентябре в украинском правительстве сообщали, что в течение следующих пяти лет планируют расширить перечень безвизовых стран – за счет Гватемалы, Гренады, Коста-Рики, Маврикия, Маршалловых Островов, Монголии, Науру, Палау, Перу, Сальвадора, Самоа, Сент-Винсента и Гренадин, Соломоновых Островов и Ямайки.

11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом. Для краткосрочных поездок за границу гражданам Украины достаточно иметь биометрический паспорт.

В мировом рейтинге Passport Index 2019 украинский паспорт занимает 22-е место. Граждане Украины могут въехать без визы в 92 страны (без учета Эквадора и Колумбии), еще в 49 государствах можно получить визу по прибытии, а для поездки в 57 стран нужно открывать визу.