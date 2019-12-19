Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Украина подписала соглашение о безвизе с Северной Македонией

Украинцы смогут посещать Северную Македонию без виз в течение 180 дней при условии, что одно пребывание не будет превышать 90 дней подряд.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Теперь украинцы смогут по безвизу путешествовать в Северную Македонию
Теперь украинцы смогут по безвизу путешествовать в Северную Македонию
Фото: dpsu.gov.ua

Украина подписала соглашение об упрощении визового режима с Северной Македонией. Об этом сообщил государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц в Twitter.

"В Северную Македонию без виз уже на постоянной основе: отменены как кратко-, так и долгосрочные (иммиграционные) визы", – говорится в сообщении.

Согласно документу, граждане Украины смогут посещать Северную Македонию без виз в течение 180 дней при условии, что одно пребывание не будет превышать 90 дней подряд.

Также отменяются долгосрочные визы на пребывание в стране более 90 дней с целью учебы, трудоустройства, воссоединения семьи и иммиграции, но граждане смогут оформлять долгосрочные визы других категорий.

В сентябре в украинском правительстве сообщали, что в течение следующих пяти лет планируют расширить перечень безвизовых стран – за счет Гватемалы, Гренады, Коста-Рики, Маврикия, Маршалловых Островов, Монголии, Науру, Палау, Перу, Сальвадора, Самоа, Сент-Винсента и Гренадин, Соломоновых Островов и Ямайки.

11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом. Для краткосрочных поездок за границу гражданам Украины достаточно иметь биометрический паспорт.

В мировом рейтинге Passport Index 2019 украинский паспорт занимает 21-е место. Граждане Украины могут въехать без визы в 92 страны, еще в 48 государствах можно получить визу по прибытии, а для поездки в 58 стран нужно открывать визу.

Теги: Украина, МИД Украины, правительство, безвизовый режим, трудоустройство, Македония, иммиграция, Андрей Заяц
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
alyona alyona позировала без одежды
alyona alyona позировала без одежды
Педан обнародовал архивное фото с Притулой и Фреймут
Педан обнародовал архивное фото с Притулой и Фреймут
  Under the Graveyard. Осборн презентовал клип о наркомане и алкоголике. Видео
  Under the Graveyard. Осборн презентовал клип о наркомане и алкоголике. Видео
Умер актер и певец Кенни Линч
Умер актер и певец Кенни Линч
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS