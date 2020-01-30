Зеленский временно ввел безвизовый режим для граждан Великобритании

Безвизовый режим въезда в Украину для граждан Великобритании, согласно указу украинского президента Владимира Зеленского, будет введен с 31 января 2020 года по 30 января 2021 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал 29 января указ №28/2020 о введении безвизового режима для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, сообщила пресс-служба главы государства.

"С целью развития и практической реализации принципов партнерства между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии постановляю: ввести на период с 31 января 2020 года по 30 января 2021 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", – сказано в тексте указа.

Президент поручил Кабинету Министров Украины обеспечить соответствующие меры.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В сентябре 2019 года украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко говорил, что Украина рассчитывает на введение безвизового режима с Великобританией. Пристайко отметил, что во время телефонного разговора между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и Зеленским этот вопрос обсуждался, и Джонсон "прекрасно и четко отреагировал на это".

Сейчас граждане Украины, чтобы посетить Соединенное Королевство, должны получить визу. Британцам для поездок в Украину виза не была нужна с 2005 года, однако безвизовый режим прекратился после выхода Британии из Евросоюза.

По данным посольства Украины в Великобритании, с начала 2017-го по июль 2018 года Великобритания как минимум шесть раз отказывалась вести переговоры о безвизовом режиме с Украиной.