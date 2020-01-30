Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Зеленский временно ввел безвизовый режим для граждан Великобритании

Безвизовый режим въезда в Украину для граждан Великобритании, согласно указу украинского президента Владимира Зеленского, будет введен с 31 января 2020 года по 30 января 2021 года.

Указ Зеленского вступает в силу со дня опубликования
Указ Зеленского вступает в силу со дня опубликования
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал 29 января указ №28/2020 о введении безвизового режима для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, сообщила пресс-служба главы государства.

"С целью развития и практической реализации принципов партнерства между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии постановляю: ввести на период с 31 января 2020 года по 30 января 2021 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", – сказано в тексте указа.

Президент поручил Кабинету Министров Украины обеспечить соответствующие меры.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В сентябре 2019 года украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко говорил, что Украина рассчитывает на введение безвизового режима с ВеликобританиейПристайко отметил, что во время телефонного разговора между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и Зеленским этот вопрос обсуждался, и Джонсон "прекрасно и четко отреагировал на это".

Сейчас граждане Украины, чтобы посетить Соединенное Королевство, должны получить визу. Британцам для поездок в Украину виза не была нужна с 2005 года, однако безвизовый режим прекратился после выхода Британии из Евросоюза.

По данным посольства Украины в Великобритании, с начала 2017-го по июль 2018 года Великобритания как минимум шесть раз отказывалась вести переговоры о безвизовом режиме с Украиной.

Теги: Украина, Великобритания, безвизовый режим, транзит, Ирландия, указ, Владимир Зеленский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Тодоренко на семейном фото показала лицо сына крупным планом
Тодоренко на семейном фото показала лицо сына крупным планом
Шоптенко показала свою маму
Шоптенко показала свою маму
  "В танце". В клипе Iowa показали Киркорова и Галустяна. Видео
  "В танце". В клипе Iowa показали Киркорова и Галустяна. Видео
"Малефисента: Владычица тьмы", "Ножи наголо", "Кролик Джоджо" и "Игра престолов": Гильдия дизайнеров костюмов вручила награды
"Малефисента: Владычица тьмы", "Ножи наголо", "Кролик Джоджо" и "Игра престолов": Гильдия дизайнеров костюмов вручила награды
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS