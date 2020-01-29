С начала работы нового состава Рады Зеленский ветировал 10 законов

Верховная Рада IX созыва один раз преодолела вето президента Украины Владимира Зеленского на принятые парламентом законы. Всего он ветировал 10 законов нынешнего созыва Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на 10 законов, принятых Верховной Радой IX созыва. Об этом 29 января сообщили в информационном управлении аппарата украинского парламента.

"На 10 законов, из которых девять являются переходными с предыдущих созывов Верховной Рады, президентом Украины было наложено вето. Верховная Рада IX созыва во время второй сессии рассмотрела шесть возвращенных законопроектов и три из них приняла с предложениями президента, один приняла повторно, преодолев вето, и два не приняла повторно и сняла с рассмотрения", – отметили в законодательном органе.

В аппарате Верховной Рады отметили, что за две сессии народные депутаты рассмотрели 463 законопроекта, 158 из которых приняли в целом.

Верховная Рада нынешнего созыва начала работу 29 августа 2019 года.