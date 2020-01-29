Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

С начала работы нового состава Рады Зеленский ветировал 10 законов

Верховная Рада IX созыва один раз преодолела вето президента Украины Владимира Зеленского на принятые парламентом законы. Всего он ветировал 10 законов нынешнего созыва Рады.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рада приняла три ветированных Зеленским закона с предложениями президента
Рада приняла три ветированных Зеленским закона с предложениями президента
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на 10 законов, принятых Верховной Радой IX созыва. Об этом 29 января сообщили в информационном управлении аппарата украинского парламента.

"На 10 законов, из которых девять являются переходными с предыдущих созывов Верховной Рады, президентом Украины было наложено вето. Верховная Рада IX созыва во время второй сессии рассмотрела шесть возвращенных законопроектов и три из них приняла с предложениями президента, один приняла повторно, преодолев вето, и два не приняла повторно и сняла с рассмотрения", – отметили в законодательном органе.

В аппарате Верховной Рады отметили, что за две сессии народные депутаты рассмотрели 463 законопроекта, 158 из которых приняли в целом.

Верховная Рада нынешнего созыва начала работу 29 августа 2019 года.

Теги: Верховная Рада, Владимир Зеленский, вето, закон, законопроект, президент
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
“Мне нужны ответы“. Австралиец, называющий себя сыном принца Чарльза, потребовал от наследника британского престола сдать тест ДНК
“Мне нужны ответы“. Австралиец, называющий себя сыном принца Чарльза, потребовал от наследника британского престола сдать тест ДНК
Названы имена знаменитостей, которые будут вручать награды на церемонии "Оскар"
Названы имена знаменитостей, которые будут вручать награды на церемонии "Оскар"
Терон показала лицо без макияжа
Терон показала лицо без макияжа
  Опубликован проморолик мюзикла по мотивам фильмов "Назад в будущее". Видео
  Опубликован проморолик мюзикла по мотивам фильмов "Назад в будущее". Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS