В конце 2019 года в Черноморский рыбный порт поступил контейнер, заполненный детскими игрушками и играми для развития, а предприятие, которое должно было растаможить товар, отказалось от него в пользу государства, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил передать более 23 тонн нерастаможенных игрушек детским домам и детям украинских военных. Об этом он 28 января сообщил в Facebook.

Президент пояснил, что в конце 2019 года в Черноморский рыбный порт поступил контейнер, заполненный детскими игрушками и играми для развития, а предприятие, которое должно было растаможить товар, отказалось от него в пользу государства.

"Общий вес груза – более 23 тонн. Для чиновников это просто статистика. А для детей это 23 тонны радости и счастья. Считаю, что игрушки не должны пылиться на таможенных складах или еще хуже – по-тихому распродаваться недобросовестными лицами", – написал Зеленский.

Он поручил Кабмину провести все необходимые проверки, в том числе по безопасности, игрушек и передать их детским домам, детским больницам, социально незащищенным семьям и детям украинских военных.