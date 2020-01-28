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Зеленский поручил передать более 23 тонн нерастаможенных игрушек детским домам и детям украинских военных

В конце 2019 года в Черноморский рыбный порт поступил контейнер, заполненный детскими игрушками и играми для развития, а предприятие, которое должно было растаможить товар, отказалось от него в пользу государства, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

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Президент поручил Кабмину проверить игрушки на безопасность
Президент поручил Кабмину проверить игрушки на безопасность
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский поручил передать более 23 тонн нерастаможенных игрушек детским домам и детям украинских военных. Об этом он 28 января сообщил в Facebook.

Президент пояснил, что в конце 2019 года в Черноморский рыбный порт поступил контейнер, заполненный детскими игрушками и играми для развития, а предприятие, которое должно было растаможить товар, отказалось от него в пользу государства.

"Общий вес груза – более 23 тонн. Для чиновников это просто статистика. А для детей это 23 тонны радости и счастья. Считаю, что игрушки не должны пылиться на таможенных складах или еще хуже – по-тихому распродаваться недобросовестными лицами", – написал Зеленский.

Он поручил Кабмину провести все необходимые проверки, в том числе по безопасности, игрушек и передать их детским домам, детским больницам, социально незащищенным семьям и детям украинских военных.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2448441112072917

Теги: Украина, таможня, Владимир Зеленский, чиновники, президент, безопасность, больницы, проверки
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