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В МВФ считают, что для достижения нынешнего уровня Польши Украина должна демонстрировать рост ВВП в 6% в течение 20 лет

Обеспечить необходимые инвестиции и повышение продуктивности для роста экономики Украине позволят структурные реформы, заявил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман.

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В МВФ рассказали о трех сценариях для Украины
В МВФ рассказали о трех сценариях для Украины
Фото: EPA

Чтобы достичь уровня Польши, Украине нужны структурные реформы и ежегодный рост валового внутреннего продукта (ВВП) не менее 6% в течение 20 лет. Об этом 19 февраля на макроэкономической дискуссии Американской торговой палаты в Киеве сказал постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман, сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

"Это долгосрочный проект, невозможно завершить реформы в течение нескольких лет. Украина должна поддерживать эти реформы все 20 лет, надо терпение, чтобы хотя бы догнать соседей", – сказал Люнгман.

По его словам, обеспечить необходимые для такого роста инвестиции и повышение продуктивности позволят реформы. Люнгман уточнил, что речь идет о достижении уровня ВВП на душу населения почти в $30 тыс. по паритету покупательной способности.

Он описал три возможных сценария для Украины. Согласно первому, который предусматривает полное реформирование и рост ВВП в 6% ежегодно, Украина сможет достичь нынешнего уровня Польши примерно в 2038 году, а население станет богаче на 60% за 20 лет.

Второй вариант – частичные реформы и рост на 4%, что сделает население богаче всего на 20%. Третий сценарий предусматривает откат реформ и рост темпами до 1,5% – население через 20 лет станет на 20% беднее, чем сегодня.

Среди первоочередных сфер, где Украина особенно отстает от стран Европы, представитель МВФ назвал судебную систему и верховенство права (уровень коррупции, защиты прав собственности), товарные рынки (уровень конкуренции и регулирования) и финансовый сектор (доступ к финансированию, устойчивость банков). Среди других секторов, где также есть отставание, однако не столь значительное, Люнгман указал торговлю и открытость (тарифы и нетарифные барьеры), налогообложение и рынок труда. 

Согласно макроэкономическому прогнозу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, рост ВВП Украины в 2020 году может составить 3,7% (по оптимистичному сценарию – 4,8%). 

2 сентября 2019 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что ВВП Украины должен вырасти на 40% в течение пяти лет. Глава правительства объяснил, что в 2020 году рост экономики должен составить не менее 5%, а во все последующие – не менее 7%.

3 сентября министр финансов Украины Оксана Маркарова отметила: чтобы за пять лет ВВП Украины вырос на 40%, рост экономики должен составлять почти 7% в год.

Рост ВВП по итогам 2019 года составил 3,3%.

Гончарук заявлял, что в 2020 году рост ВВП ожидается на уровне 4%.

Теги: Украина, Польша, МВФ, ВВП, экономика, рост ВВП, Йоста Люнгман
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