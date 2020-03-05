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Коронавирус SARS-CoV-2. В Черновицкой области ввели карантин

По словам мэра Черновцов Алексея Каспрука, из-за коронавируса в области решили закрыть школы и вузы, а в детсадах рекомендовали приостановить воспитательный процесс.

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Карантин объявлен до 22 марта включительно
Карантин объявлен до 22 марта включительно
Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

Из-за обнаружения в Черновцах гражданина, инфицированного коронавирусом SARS-CoV-2, в области вводятся карантинные меры. Об этом в видеообращении в Facebook сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук.

По его словам, решение принято 5 марта на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Было принято решение о приостановке учебного процесса в школах области и соответственно города Черновцы, также во всех высших учебных заведениях всех уровней аккредитации. По [детским] садикам. Органам местного самоуправления рекомендовано приостановить воспитательный процесс", – сказал Каспрук.

Он отметил, что органы власти будут изучать вопрос, "каким образом родителям будет обеспечена возможность находиться дома с детьми в случае закрытия садиков".

"Процесс приостановлен до 22 марта включительно", – уточнил мэр Черновцов.

https://www.facebook.com/100002045975561/videos/2826978100713695/

Единственный на данный момент случай заражения коронавирусной инфекцией в Украине зафиксирован в Черновицкой области: житель областного центра заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта. В этот же день жену первого заразившегося коронавирусом украинца увезли на обсервацию после протестов.

Еще пять украинцев заболели за границей: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна – в Италии.

5 марта заместитель главы Миндрава Украины Виктор Ляшко заявил о намерении запретить проведение массовых мероприятий в Украине. Когда будет введен запрет, он не сказал.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. В Китае по состоянию на 5 марта коронавирусом заразилось 80 409 человек, 3012 из них умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 4 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 12 668 случаев заражения коронавирусом в 76 странах, 214 человек скончались. В частности, в Италии заразилось 2706 человек, 107 из них умерли.

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