Украинке, которая не эвакуировалась из Китая из-за собаки, предложили оставить питомца в посольстве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собачку украинки Анастасии Зинченко, которая находится сейчас в Китае, могут оставить в украинском посольстве, пока не будет разрешения на ее транспортировку в Украину. Зинченко наотрез отказывается улетать без своего питомца.

Зинченко должна была улететь в Украину еще в февраля, но отказалась, так как ей не разрешили взять с собой питомца Фото: nastyazinchenko_ / Instagram

Украинке Анастасии Зинченко, которая отказалась в феврале эвакуироваться из Уханя из-за недопуска на борт ее собачки, предложили вернуться домой, временно оставив собаку в посольстве. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время визита в Новые Санжары 5 марта, пишет "Укринформ".

"Если Китай не выпускает ни одно животное с территории Китая, мы ничего не можем [сделать]", – отметил президент.

По его словам, Зинченко могут эвакуировать из Китая в ближайшее время, но ее питомца на время нужно оставить в посольстве Украины в Китае. Забрать животное могут сразу после того, как власти Китая дадут разрешение на это, уточнил Зеленский.

Сама Зинченко 4 марта в своем Instagram пожаловалась на запрет на ввоз животных в Украину из Китая.

"И почему-то только Украина установила такой запрет. Со мной никто не связывался, мне не звонили уже в течение недели, история лишь только стала громкой, и потом потухла. Ни о эвакуации ничего не слышно, ни о том, что нам делать дальше. Украина снова дотянула с эвакуацией до того момента, когда есть уже новые проблемы. Если бы все сделали в течение первой недели, когда я обратилась за помощью и мне ее пообещали, уже все забылось бы и я вскоре была бы дома", – написала она.

Украинка отметила, что не собирается возвращаться в Украину без своего питомца.

Самолет с эвакуируемыми в 0.30 20 февраля (18.30 19 февраля по Киеву) вылетел из аэропорта Ухань. Сначала сообщалось, что из города вывезут 48 украинцев и 29 иностранцев, двое из них выйдут во время дозаправки в Алматы (Казахстан). Позже в Минздраве Украины уточнили, что на борт допустили 73 пассажира, трем украинцам и одной иностранке в посадке отказали.

Украинка Анастасия Зинченко заявила, что не была эвакуирована из Китая так как не захотела оставлять собаку. В посольстве ей сказали, что на питомца необходимо оформить специальные документы.

Вскоре Зинченко позвонил президент Зеленский и пообещал взять ситуацию под личный контроль.