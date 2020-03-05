Украинке, которая не эвакуировалась из Китая из-за собаки, предложили оставить питомца в посольстве

Украинке Анастасии Зинченко, которая отказалась в феврале эвакуироваться из Уханя из-за недопуска на борт ее собачки, предложили вернуться домой, временно оставив собаку в посольстве. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время визита в Новые Санжары 5 марта, пишет "Укринформ".
"Если Китай не выпускает ни одно животное с территории Китая, мы ничего не можем [сделать]", – отметил президент.
По его словам, Зинченко могут эвакуировать из Китая в ближайшее время, но ее питомца на время нужно оставить в посольстве Украины в Китае. Забрать животное могут сразу после того, как власти Китая дадут разрешение на это, уточнил Зеленский.
Сама Зинченко 4 марта в своем Instagram пожаловалась на запрет на ввоз животных в Украину из Китая.
"И почему-то только Украина установила такой запрет. Со мной никто не связывался, мне не звонили уже в течение недели, история лишь только стала громкой, и потом потухла. Ни о эвакуации ничего не слышно, ни о том, что нам делать дальше. Украина снова дотянула с эвакуацией до того момента, когда есть уже новые проблемы. Если бы все сделали в течение первой недели, когда я обратилась за помощью и мне ее пообещали, уже все забылось бы и я вскоре была бы дома", – написала она.
Украинка отметила, что не собирается возвращаться в Украину без своего питомца.
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1 марта официально ввели запрет на ввоз животных в Украину из Китая. Интересно получается ведь, да? Спустя 2 недели после того как мне позвонил президент и пообещал помочь, забрать меня с собакой, через две недели Украина ставит запрет. Причина которой, является случай в Гонконге, у собаки подозрения на коронавирус. И почему то только Украина поставила такой запрет. Со мной никто не связывался, мне не звонили уже в течении недели, история лишь только стала громкой, и потом потухла. Ни о эвакуации ничего слышно, ни о том, что нам делать дальше. Украина снова дотянула с эвакуацией до такого момента, когда на ряду стоят уже новые проблемы. Если бы все сделали в течении первой недели, когда я обратила за помощью и мне ее пообещали, уже все забылось и я в скоре была бы дома. Новостей у меня нет абсолютно никаких сейчас, что будет дальше. Сколько продлиться карантин в Китае и как я попаду домой. Варианты есть, но это все лишь только теории. Это может продлиться еще около месяца (в лучшем случае). Дома на карантине я и Миша с 20 января. 19 февраля, в день эвакуации украинцев) я дома и выходить на улицу нельзя. С продуктами питания, проблем сейчас нет. Есть проблема с питьевой водой, ее я постараюсь решить тоже в ближайшие дни, потому что она закончилась, но охрана дома не смогла мне помочь в этом и выйти тоже не разрешила. Знаете, что ещё хотела бы добавить. Я не виновата в том, что одна единственная из людей которых эвакуировали из Ухань, отказалась лететь без своей собаки, отказалась ее бросить, и вынесла эту проблему на общее обозрение. И даже при таком ряде проблем, я ее не брошу, и я знаю что меня поддержит моя семья, мои близкие люди и те, у кого тоже есть домашние животные и дают себе отчёт в том, что они несут за них ответственность, в первую очередь, как за своего члена семьи. *
Самолет с эвакуируемыми в 0.30 20 февраля (18.30 19 февраля по Киеву) вылетел из аэропорта Ухань. Сначала сообщалось, что из города вывезут 48 украинцев и 29 иностранцев, двое из них выйдут во время дозаправки в Алматы (Казахстан). Позже в Минздраве Украины уточнили, что на борт допустили 73 пассажира, трем украинцам и одной иностранке в посадке отказали.
Украинка Анастасия Зинченко заявила, что не была эвакуирована из Китая так как не захотела оставлять собаку. В посольстве ей сказали, что на питомца необходимо оформить специальные документы.
Вскоре Зинченко позвонил президент Зеленский и пообещал взять ситуацию под личный контроль.