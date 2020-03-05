В Швейцарии первый человек умер от коронавирусной болезни

74-летняя женщина скончалась от COVID-19 в швейцарском кантоне Во.

В Швейцарии зарегистрировали 58 положительных тестов на COVID-19 Фото: ЕРА

5 марта от коронавирусной болезни COVID-19 умер первый пациент в Швейцарии. Об этом сообщил сайт Федерального управления здравоохранения.

"74-летняя женщина, зараженная коронавирусом, была госпитализирована 3 марта и скончалась в ночь на 5 марта", – сказано в сообщении.

По данным управления, всего в 15 кантонах Швейцарии зафиксировано 58 случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2. 2675 подозрительных тестов дали отрицательный результат.

28 февраля власти Швейцарии объявили о приостановке футбольного и хоккейного чемпионатов, других массовых мероприятий до 15 марта. Отменены традиционный Базельский карнавал и Женевский автосалон.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

Европейский союз 2 марта изменил уровень риска распространения коронавируса SARS-CoV-2 с "умеренного" на "высокий".

По состоянию на 5 марта в Китае коронавирусом заразилось 80 409 человек, 52 045 пациентов вылечили и выписали из больницы. 3012 человек умерли.

По данным ВОЗ на 4 марта, за пределами материкового Китая зарегистрировано 12 668 случаев заражения коронавирусом в 76 странах. Случаев с летальным исходом 214. Всего в мире зарегистрировано 93 090 инфицированных.

В Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусом.