В Китае за сутки от коронавируса умерло 30 человек, за его пределами – 53 инфицированных

Число заболевших в Китае с момента начала вспышки коронавируса составляет 80 552, в других странах это число достигло 14 768.

В КНР медики вылечили и выписали 53 726 человек Фото: ЕРА

По состоянию на начало суток 6 марта в Китае от коронавируса умерло 3042 человека, за последние сутки жертвами нового вируса стали 30 человек – 29 из них в провинции Хубэй. Об этом сообщает Национальный комитет КНР по здравоохранению.

Медики вылечили и выписали 53 726 человек.

Число заболевших с момента начала вспышки коронавируса составляет 80 552.

В Гонконге, Макао и на Тайване зарегистрировано 158 случаев инфицирования.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состояниюр на 5 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 14 768 случаев заражения коронавирусом в 85 странах (2098 новых случаев за сутки). Случаев с летальным исходом 276 (53 человека умерли за сутки).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

Европейский союз 2 марта изменил уровень риска распространения коронавируса SARS-CoV-2 с "умеренного" на "высокий".

В Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Житель Черновцов госпитализирован в областную инфекционную больницу после путешествия по Италии.