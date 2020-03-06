Индонезия отправит зараженных коронавирусом в бывший лагерь беженцев

Главнокомандующий вооруженных сил Индонезии Хади Тьяджанто объяснил, что остров Галанг был избран для поселения больных коронавирусом, так как там осталось несколько зданий, использовавшихся в качестве лагеря беженцев с 1979 года.

На 5 марта от коронавируса в мире погибло более 3 тыс. человек Фото: EPA

После подтверждения первых двух случаев заболевания коронавирусом в Индонезии правительство страны планирует преобразовать бывший лагерь для вьетнамских беженцев на острове Галанг в больницу для зараженных. Об этом заявил главнокомандующий вооруженных сил Индонезии Хади Тьяджанто, сообщает 4 марта The Jakarta Post.

Тьяджанто рассказал, что остров Галанг был выбран в качестве места для госпиталя, так как есть несколько зданий, использовавшихся в качестве лагеря беженцев с 1979 года.

Здания также имеют доступ к чистой воде и электричеству, в то время как остров расположен в 50 км от Международного аэропорта Ханг Надим.

Хади объяснил, что больница будет лечить инфицированных пациентов, а также будет функционировать как карантинный центр.

Медучреждение сможет принять тысячу пациентов и будет оборудовано изоляционными помещениями, которые займут 2% от общей вместимости.

Министр общественных работ и жилищного строительства Индонезии Басуки Хадимулжоно заявил, что строительство будет завершено в течение месяца.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. В Китае по состоянию на 5 марта коронавирусом заразилось 80 409 человек, 3012 из них умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 4 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 12 668 случаев заражения коронавирусом в 76 странах, 214 человек скончались.